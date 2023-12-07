Bahçeli’den yerel seçim mesajı: Ortak aday gösterecekleri yerleri açıkladı

Yayınlanma: 07.12.2023 - 19:38

Güncelleme: 07.12.2023 - 19:38

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlere yönelik önemli mesajlar verdi.

Türkgün’e konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde hangi illerde ortak aday gösterecekleri konusunda AKP ile yaptıkları görüşme sonucu kesinleşen illeri açıkladı.

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda AKP ile aralarında hiçbir ihtilafın olmadığını vurgulayan Bahçeli, “Hemen hemen mutabakat sağladık” diye konuştu.

“BÜYÜKŞEHİRLERİN TAMAMINDA ORTAK ADAY OLACAK”

İki parti arasında oluşturulan komisyonun çalışmalarının sonuna geldiğini dile getiren Bahçeli, “Cumhur İttifakı olarak milletimize güveniyoruz. Belediye başkan adaylarımızın isimlendirilmesi de kısa sürede yapılacak. Büyükşehirlerin tamamında Cumhur İttifakı olarak adaylarımız ortak olacak. MHP ve Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerine damga vuracak” ifadesini kullandı.

“BU DÜNYA ETME BULMA DÜNYASI”

Kimliksiz, sadece koltuk ve çıkar için kurulan partilerin ömürlerinin kelebek ömrü kadar olduğunu vurgulayan Bahçeli, “Kopan İP’i tamir etseniz de faydasızdır. Biz başkasının hezimetinden zafer hayali kurmayız. Hak edilmemiş zaferler peşinde koşmayız. Oh olsun demeyiz. Fırsatçılığa tenezzül etmeyiz. Layığını buldular anlayışında olamayız. Bu dünya etme bulma dünyası” açıklamasını yaptı.