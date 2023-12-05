Bahçeli neden kürsüye çıkmadı? MHP grup toplantısı iptal edildi: Nedeni belli oldu

Her salı günü TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli bugün kürsüye çıkmadı. MHP'nin grup toplantısının, önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle iptal edildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 11:16
Bahçeli neden kürsüye çıkmadı? MHP grup toplantısı iptal edildi: Nedeni belli oldu
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), bu haftaki grup toplantısı iptal edildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin her hafta salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında bugün görülmemesi dikkat çekti.

İPTAL SEBEBİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre; MHP'nin grup toplantısı önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmeleri nedeniyle iptal edildi. 

İptal gerekçesinin Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olmadığı öğrenildi.


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