Bahçelievler'de Saadet Partisi adayı ve üyelerine bıçaklı saldırı

Yayınlanma: 23.03.2024 - 15:30

Güncelleme: 23.03.2024 - 15:30

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Bahçelievler Belediye Başkan adayı Yaşar Avcı ile seçim çalışmalarını sürdüren teşkilat mensuplarının bıçaklı saldırıya uğradığını, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na ve partililere yönelik hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurulduğunu açıkladı. Açıklamada, saldırı sırasında bir partilinin bıçakla yaralandığı, şüphelilerin de gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili açıklama yapan Saadet Partisi İBB Başkan adayı Birol Aydın, "Bir kısım siyasilerin yanlış tutumları, seçmenin tutum ve davranışlarını bu yönde etkiliyor" dedi.

"SAĞDUYU SAYESİNDE OLAYLAR BÜYÜMEDEN ATLATILMIŞTIR"

Olaya ilişkin Saadet Partisi İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"22 Mart günü -dün- seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulunan Bahçelievler Belediye Başkan Adayımız Yaşar Avcı ve teşkilat mensuplarımız, bıçaklı saldırıya uğramıştır. Saldırganlar, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu’na, camiamıza ve teşkilat mensuplarımıza yönelik hakaret ve tehdit içerikli cümleler kurmuştur. Çıkarılmaya çalışılan arbedeye ve karışıklığa rağmen teşkilat mensuplarımızın sağduyusu sayesinde olay büyümeden atlatılsa da maalesef bir teşkilat mensubumuz, bıçaklı saldırıya uğramıştır.

Teşkilat mensubumuzun sağlık durumu gayet iyiyken saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve akşam üzeri gözaltına alınmışlardır. Şüpheliler hakkındaki soruşturma avukatlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Belediye Başkan Adayımız Yaşar Avcı Bey’e ve teşkilat mensuplarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

SAADET PARTİSİ İBB BAŞKAN ADAYI BİROL AYDIN: ‘‘BU DURUMU KABUL ETMİYORUZ!’’

Saldırının ardından Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, teşkilat mensuplarıyla beraber Kocasinan Şehit Mehmet Aydın Polis Merkezi Amirliği önünde açıklamalarda bulundu. Aydın, ‘‘Bugün Bahçelievler ilçemizde İlçe Belediye Başkan adayımız ve arkadaşlar, seçim çalışması ve esnaf ziyareti esnasında, bir esnafa gidiyorlar. Orada uygunsuz sözlerle, küfürlerle muhatap oluyorlar. Dükkanı terk edip caddeye çıkınca da suçlu olan kişi, arkadan bıçakla saldırı yapıyor arkadaşlarımıza. Şükür ki ileri derecede bir durum yok. Suç duyurusunda bulunuldu, gerekli işlemler yapılacak. Savcılığa intikal etti. Tabi bu tip durumlar, seçim sathında hiç de arzu etmediğimiz hadiselerdir. Bir kısım siyasilerin yanlış tutumları, seçmenin tutum ve davranışlarını bu yönde etkiliyor. Biz arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Ama bu durumu da kabul etmediğimizi, kabul edemeyeceğimizi ifade ediyoruz’’



