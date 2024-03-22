Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın 'pembe metrobüs'ü savundu: 'Bu da geçici bir çözümdür'

Yayınlanma: 22.03.2024 - 09:15

Güncelleme: 22.03.2024 - 09:15

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Çekmeköy'de seçmenle bir araya geldi.

Aydın'a Saadet Partisi Çekmeköy Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Akpınar da eşlik etti.

Aydın, İstanbul'da sorunların devam ettiğini belirterek “20 yıldır, İstanbul'a sayın İmamoğlu dönemi de dahil olmak üzere, geçmiş dönemlerde de çokça yatırımlar yapıldı ama bütün bunlara rağmen sorunlarımız devam ediyor. Trafikte kalma süresi, toplu taşıma, sokaklarımızın güvensizliği, kentsel dönüşümle ilgili durumlarımız, yeşil alanlardaki eksikliler, doğrudan belediyeyle alakalı olmasa bile merkezi yönetimle alakalı olsa bile hayat pahalılığının yansımalarını hep beraber İstanbul'da yaşıyoruz. Peki ne yapacağız bu durumda? Biz en büyük yarışına girmeyeceğiz. En iddialı sözümüz, en büyük hastalığından İstanbul'u kurtarmak. Nedir bu? En uzun köprü, en büyük bina, en büyük adalet sarayı, bütün bu enler bizim İstanbul'umuz için yaşanmaz hale getiriyor" diye konuştu.

“KANTİN KART UYGULAMASI YAPACAĞIZ"

Kantin kart uygulaması yapacağız diyen Aydın, “Aileye dokunmayan, ailenin huzurunu pekiştirmeyen, onu bir arada tutmayan hiçbir hizmet, hizmet değildir. Hiçbir yatırım, yatırım değildir. Birey, aile, mahalle biz bu üç sac ayağı üzerine bir İstanbul tasavvurumuz var. Bu tasavvurda da acil yapacaklarımız var. Kantin kart diye bir uygulama, bunu bazı ilçe belediyeler de yapıyor. Büyükşehir de farklı versiyonlarıyla zaten yapıyorlar ama ben İBB Başkanı olduğum zaman, başkan olduğum şehirde bir çocuk ilköğretimde beslenme saatinde karnı aç olarak o zamanı geçirmeyecek. Beslenme saati için annesi babası bir şey koyamıyor, okulda bir tost 30 lira olmuş, 10 binlerce çocuğumuzun karnı aç. Kantin kart uygulaması yapacağız. Küçük bir dokunuş yapacağız. Bu acil dokunuşlardır. Kalıcı değil, kalıcı olan bunu bütünüyle ortadan kaldırmaktı" ifadelerini kullandı.

“RAF MARKETLER OLUŞTURALIM"

Yapacakları ekonomiye yönelik yardım projelerinden bahseden Aydın, “Evlenmek isteyip de evlenemeyen bir sürü insanımız var. En mütevazı düğün İstanbul şartlarında 500-600 bin liraya geliyor. Bir fon oluşturalım. Yeni yuvam vakfını oluşturalım. İş insanlarını devreye sokalım. Bu vakfa gelen ihtiyaç sahibi, evlenmek isteyenlere katkı sağlayalım. 0-2 yaş grubunda bebeği olduğu halde doğalgazını verimli kullanamayan insanımız var. Bazen o odayı açıyor bazen başka odayı açıyor. 0-2 yaş grubunda çocuğu olanlara sıkıntı çeken insanlarımızın doğalgazını biz büyükşehir olarak karşılayalım diyoruz. Yoksulluğun daha çok hissedildiği mahallelerde raf marketler oluşturalım. Bunun farklı versiyonları bugünkü yönetimlerin de yaptıkları bir uygulamadır bunu daha yaygın, daha ulaşılabilir hale getirelim" şeklinde konuştu.

“PEMBE METROBÜS DEDİĞİMİZ BİR DURUM VAR"

Aydın, “Taksi meselesi acil çözülecek meselelerden birisidir. 35 bin taksi behemehal İstanbul'a hem paylaşımlı yolculuğu da teşvik edecek şekilde onun da alt yapısını büyükşehir olarak bir yazılımla güven merkezi oluşturarak devreye sokalım. Pembe metrobüs dediğimiz bir durum var. Bu da geçici bir çözümdür. Belirli saatlerde kadın, kız, erkek, yaşlı, genç herkes yolculuk yapıyor. En azından 65 yaş üstündeki büyüklerimizin, kadınlarımızın ve engellilerimizin belirli saatlerde alternatif metrobüs taşımacılığı imkanından istifade etmesi gibi, bunlar aciller" dedi.

“İSTANBUL'UN NÜFUSUNU 10 MİLYONA KADAR ÇEKMEK GEREKİR"

İstanbul'un nüfusunun azaltılması gerektiğini belirten Aydın, “İstanbul'un nüfusunu 10 milyona kadar çekmek gerekir. Türkiye nüfusunun 5 de 1'i İstanbul'da ama coğrafyanın da yüzde 44'te 1'i. Yani kilometre başına 3 bin insan düşüyor. Bu yükü İstanbul taşımaz. Bu kadar betonu, bu kadar asfaltı, bu kadar ağırlığı, bu kadar insanı, bu küçük müstesna coğrafya taşımıyor. Onun için ne kadar yatırım yaparsak yapalım sonunda o kışkırtıcı yeni sorunlara neden oluyor. Azalmıyor sorunlarımız. Sığınmacılar meselemiz var, göç meselesini de planlamamız gerekiyor" diye konuştu.