Bahçeli’nin açıklamaları kulislerde ‘MHP ile ittifakı istemeyenlere yönelik’ diye yorumlandı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2024 - 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemde AKP ve CHP arasında gerçekleşen yapılan ardından Cumhur İttifakı ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Görüşme trafiğinin MHP’yi hedef alan karalama kampanyasına dönüştüğüne dikkat çeken Bahçeli, “AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi MHP’nin samimi dileği ve temennisidir. Sayın cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyoruz” dedi.

MHP’nin normalleşme ortamına şüpheyle bakıp zarar verdiği iddialarını reddeden Bahçeli, “MHP mezkûr davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır” diye konuştu.

‘SEÇİM SONRASI ARTTI’

Bahçeli’nin dünkü yazılı açıklaması, kulisleri hareketlendirdi. “MHP, Cumhur İttifakı’ndan ayrılıyor mu” soruları gündeme geldi. Ancak Bahçeli’nin bu sözlerinin perde gerisinde, “AKP içinde MHP ile ittifakı istemeyenlere yönelik bir mesajın olduğuna” dikkat çekiliyor. MHP’de Bahçeli’nin dünkü yazılı açıklamasında yer alan “AKP içinde suyu bulandıranlar var” ifadelerine dikkat çekilirken, son dönemde, özellikle 31 Mart yerel seçimleri sonrasında başlayan ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle birlikte dozu giderek artan “MHP’ye yönelik mesnetsiz isnat ve ithamların arttığına” işaret ediliyor.

MHP’nin hemen hemen her gün bu iddialarla tartıştırıldığının altı çizilirken bu isnat ve ithamların son olarak Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında taktığı “Allah bana yeter” yazılı yüzükle de “ayyuka çıktığı” ifade ediliyor. Bahçeli’nin söz konusu yüzüğünün “Cumhur İttifakı’na ya da herhangi bir olaya gönderme olmadığının” da altı çiziliyor. MHP’de, “MHP, Cumhur İttifakı’na kararlılıkla bağlı. Cumhur İttifakı’ndan ayrışma, ayrılma gibi bir durum söz konusu değil. ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben’ diyen bir genel başkanımız var. Biz Türkiye’nin bekası ve milletin huzuru için elimizi taşın altına her zaman koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. AKP içinden ‘MHP ile ittifak istemeyen’ belli bir grubun iddia ettiği gibi biz asla kimsenin sırtına yük olmadık. MHP, ‘kimsenin sırtına yük olmaz, kimseyi de sırtına almaz.’ Eğer AKP içinde, MHP ile ittifakı istemeyenler varsa, bu grup, partiye yönelik her geçen gün dozu artan isnat ve ithamlarda bulunan muhalefet ile ittifak kurabilir” değerlendirmeleri yapılıyor.

1 TEMMUZ’DA TARTIŞILACAK

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın 1 Temmuz’da başlayacağını anımsatarak bu tarihten itibaren de delilerin mahkemede tartışılacağını söyledi. Tunç, Erdoğan’ın Ateş’e “Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmaz” dediğini belirtti.

'YOLA DEVAM' VURGUSU

Bahçeli’nin açıklamaları sonrası AKP’den ilk yanıt parti sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Çelik, “Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir” dedi.