Diyarbakır'da Bahçeli'yi kızdıracak Erdoğan sloganı: 'Serok Erdoğan'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da "İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye" programına katıldı. Programa gelen kişiler "Biji Erdoğan" ve "Serok Erdoğan" sloganları attı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için gittiği Diyarbakır’da "İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye" programına katıldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sık sık Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu eleştirirken kullandığı "Serok Ahmet" ifadesi bu kez Diyarbakır’da Erdoğan için kullanıldı.
Genç kızın soru cevap bölümünde Erdoğan'a "Hoş geldin Serok Erdoğan" diye hitap etmesi programa damga vurdu.
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