Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Kılıçdaroğlu’na maaşının 7 katı tazminat ödeyecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, MHP’nin yayın organı Türkgün’deki yazısında CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tazminat ödeyeceğini duyurdu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine açtığı davayı kazandığını duyurdu. Maaşının 7 katı tazminat ödeyeceğini belirten Çiçek, kararı veren mahkeme heyetini de hedef aldı.
"Kemal Kılıçdaroğlu’na maaşımın 7 katı tazminat ödemem için karar verildi" diyen Yıldıray Çiçek, yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz hafta, yazılarımıza yönelik açılan tazminat davalarındaki hukuk garabetlerini dile getiren, tutarsızlıkları örnekleriyle gösterdiğim bir yazı kaleme almıştım. O yazının yayınlandığı gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4-5 yazıma toplu olarak açtığı tazminat davalarının sonucu da geldi. Orada da aleyhimizde çıkan karara göre aldığım maaşın 7 katı tazminat ödememiz isteniyor. “Yargı bağımsız değil, yargı Cumhur ittifakının baskısı altında” denilerek kurulan düzen bu… Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aşırı muhalif olduğumuz günlerde yazdıklarımızdan dolayı toplam 38 tazminat davası açılmıştı, o açılan davaların bir tanesinde cüzi miktarda tazminat davası ödemişken, bugün Kemal Kılıçdaroğlu’na maaşımın 7 katı tazminat ödemem için karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek başına iktidarında 38 davadan birinde başıma bu gelmişken, siyasetten silinmiş Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5 davasında da tazminat ödemeye mahkûm ediliyorum. Bir tuhaflık var bu işte…"
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