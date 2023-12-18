Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Kılıçdaroğlu’na maaşının 7 katı tazminat ödeyecek

Yayınlanma: 18.12.2023 - 14:16

Güncelleme: 18.12.2023 - 14:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine açtığı davayı kazandığını duyurdu. Maaşının 7 katı tazminat ödeyeceğini belirten Çiçek, kararı veren mahkeme heyetini de hedef aldı.

"Kemal Kılıçdaroğlu’na maaşımın 7 katı tazminat ödemem için karar verildi" diyen Yıldıray Çiçek, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta, yazılarımıza yönelik açılan tazminat davalarındaki hukuk garabetlerini dile getiren, tutarsızlıkları örnekleriyle gösterdiğim bir yazı kaleme almıştım. O yazının yayınlandığı gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun 4-5 yazıma toplu olarak açtığı tazminat davalarının sonucu da geldi. Orada da aleyhimizde çıkan karara göre aldığım maaşın 7 katı tazminat ödememiz isteniyor. “Yargı bağımsız değil, yargı Cumhur ittifakının baskısı altında” denilerek kurulan düzen bu… Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aşırı muhalif olduğumuz günlerde yazdıklarımızdan dolayı toplam 38 tazminat davası açılmıştı, o açılan davaların bir tanesinde cüzi miktarda tazminat davası ödemişken, bugün Kemal Kılıçdaroğlu’na maaşımın 7 katı tazminat ödemem için karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek başına iktidarında 38 davadan birinde başıma bu gelmişken, siyasetten silinmiş Kemal Kılıçdaroğlu’nun 5 davasında da tazminat ödemeye mahkûm ediliyorum. Bir tuhaflık var bu işte…"