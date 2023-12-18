Jahrein’e Kılıçdaroğlu iddianamesi
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şikayeti üzerine ‘Jahrein‘ lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ten iddianame hazırlandı.
‘Jahrein’ lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ten iddianame hazırlandı. İddianameyi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik X hesabından “Sözümüzü tuttuk!” diyerek duyurdu.
‘CEZA ALMASINI SAĞLAYACAĞIZ’
Çelik’in X hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:
“7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na, ahlaksızca hakaretler savuran Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli şahıs hakkında gereğini yapacağımızı söylemiştik. Sözümüzü tuttuk! Yaptığımız başvuru sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Sonuç hakkında Kamu Görevlisine Hakaret Suçundan İddianame düzenledi! Ceza almasını sağlayacağız…”
7. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, ahlaksızca hakaretler savuran Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli şahıs hakkında gereğini yapacağımızı söylemiştik.— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) December 18, 2023
Sözümüzü tuttuk!
Yaptığımız başvuru sonucunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet Sonuç hakkında Kamu Görevlisine Hakaret…
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