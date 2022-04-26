Bahçeli'nin danışmanının gündemi Kılıçdaroğlu'nun kravatları!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi günü kullandığı kravatı değiştirmesini gündemine taşıyıp "Bu kravat değişikliğini neden yapmıştı?" diye sordu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün taktığı kravatlar üzerinden hedef aldı.
Partisinin yayın organı Türkgün'de kaleme aldığı "Siyah kravat, kırmızı kravat" başlıklı yazısında Çiçek, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı'nda taktığı kravatın renginin siyah, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde iken taktığı kravatın renginin ise kırmızı renkte olduğuna dikkat çekip "Kılıçdaroğlu bu değişikliği neden yaptı? FETÖ’den bir haber mi bekliyordu" diye sordu.
Yıldıray Çiçek'in yazısında ilgili bölüm şöyle:
"15 Temmuz darbe girişimine karşı zerre tavır göstermeden, darbecilerin arasından çıkıp giden Kemal Kılıçdaroğlu’nda havaalanı ve oradan Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine geçip, televizyon izlerken poz verdiğinde bir şey dikkatimi çekti. O da Kemal Kılıçdaroğlu’nun havaalanında kravatı siyah, Bakırköy Belediye Başkanı evinde kırmızı renkteydi.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz darbe girişimini daha önceden bilmemesinin ihtimali yok. Çünkü 2013 yılından itibaren FETÖ’nün CHP’ye olan ilgisi, ilişkisi, bağlantısı oldukça artmıştı.
Siyah renk “Ağırlık, Güç, Tutku, Hüzün, matem” mesajı iken, kırmızı renk ise “Hareketlilik, Canlılık, Hırs, Cesur, Kararlılık, Tehlike, Talepkâr, Cesur, Aciliyet” anlamlarını barındırdığı için tekrar soruyoruz. Bu kravat değişikliğini neden yapmıştı? Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi FETÖ’den bir haber mi bekliyordu yoksa?"
Video Haberler
- Emeklilerden 'zamsız ikramiye' protestosu
- Pakistan'da patlama
- Polise baltalı saldırı
- Maske ile ilgili karar verildi
- Derenin analiz raporu tamamlandı
- Sokak ortasında ceset bulundu!
- Kazada ölümden döndü, şoförü görünce şikayetçi olmadı
- Büyükçekmece'de hafriyat kamyonu devrildi
- İşçi konteynerleri yandı
- Tuzla'da soygun dehşeti: Kuyumcuyu vurup kaçtılar
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Gezi Parkı' kararı ve AKP'nin seçim hesabı
- 'Adaletin kanını emen bu vampir...'
- Ukrayna, silah ve Hande Fırat'ın eşi...
- Patateste kanser ihtimali
- 'Burnuma garip kokular geliyor'
- Gerekçelerini tek tek sıraladı
- 'Savcılığa ben bildirdim...'
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- 'Bizi Silivri'ye götürecekler'
- AKP'yi karıştıran tutuklamalar