Usta oyuncudan tepki çeken sözler: ‘Filistin halkı bunu hak etti’

Yayınlanma: 22.10.2023 - 11:15

Güncelleme: 22.10.2023 - 11:15

Çılgın Bediş, Çiçek Taksi, Tatlı Kaçıklar, Bücür Cadı, En Son Babalar Duyar gibi sayısız projede rol alan usta oyuncu Selahattin Taşdöğen’in İsrail’in yoğun saldırılarına maruz kalan Filistin’e yönelik sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Taşdöğen, 'Başka AçıdanTV' adlı YouTube kanalının gerçekleştirdiği sokak röportajında konuştu. Taşdöğen şu ifadeleri kullandı:

“Her türlü savaş bizim ülkemizi etkiliyor. Zaten biz 40 yıldır savaşıyoruz. Savaşın içindeyiz. Kuzeyimizde savaş var, güneyimizde bitmeyen bir savaş var. Kan dökülmesi, güçlü tarafların güçsüzler üzerinde hegemonya kurması, hastaneleri bombalaması, çocukların, kadınların, bebeklerin ölmesi kabul edilebilir bir şey değil.

"İSRAİL BÜYÜK BİR SUÇ İŞLEMİŞTİR"

İsrail çok büyük bir suç işlemiştir. Cezasını çekmelidir. Arkasında ABD denilen ülke var. Birleşememiş bir Birleşmiş Milletler topluluğu var. Bunların hepsinin kulakları kapalı üç maymunu oynuyorlar. Çok büyük bir proje bu İsrail projesi.

"BUNU HAK EDİYOR"

Orada büyük bir insanlık dramı yaşanıyor da Filistin acaba Türkiye’yi tanımış mıdır? 74 harekâtında Filistin halkı tanımadı. Yunanistan’ı tanıdılar, Rumların tarafına geçtiler. Ermenilerin tarafına geçtiler ama hiçbir zaman Türklerin arkasında olmadılar. İnsan olarak, vicdan olarak çok rahatsızım. Tabii ki orada çocuklar, bebekler katlediliyor. Hayır diyorum ama bir bakıma da bu Filistin halkı bu Araplar bunu hak ediyor.”