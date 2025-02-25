Bahçeli'nin kısa sürede mesaiye başlayacağı açıklanmıştı... MHP, bu hafta da grup toplantısı yapmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık kontrollerinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı açıklanmıştı. Ancak MHP'nin bugünkü grup toplantısının yapılmayacağı öğrenildi.

Bahçeli'nin kısa sürede mesaiye başlayacağı açıklanmıştı... MHP, bu hafta da grup toplantısı yapmayacak
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:21

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 4 Şubat'ta gittiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta tamamlandığı duyurulmuştu. 19 Şubat’ta yapılan açıklamada ise Bahçeli’nin Ankara’ya döndüğü ve nekahet sürecinin ardından kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtilmişti.

Ancak, Sözcü'nün haberine göre; MHP’nin grup toplantısının yapılmatacak. Bahçeli’nin sağlık durumu ve parti çalışmalarına dönüş takvimiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, toplantının iptal edilmesi soru işaretlerine yol açtı.

Öte yandan, bugün TBMM’de DEM Parti’nin grup toplantısı saat 12.45’te, CHP’nin grup toplantısı ise 13.30’da düzenlenecek.


Etiketler: #MHP #Devlet Bahçeli #Ankara

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