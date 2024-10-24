Bahçeli'nin Öcalan çağrısına DEM Parti'den yeni açıklama

Yayınlanma: 24.10.2024 - 16:28

Güncelleme: 24.10.2024 - 16:53

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Teröristbaşının tecridi kaldırılsın, DEM Parti grup toplantısında konuşsun" sözlerine yanıt verdi.

Dün, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek 43 ay sonra teröristbaşı Öcalan'ı ziyaret eden ilk isim oldu.

Bahçeli'ye yanıt bugün DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi. Bugün bir basın toplantısı düzenleyen Doğan, "İmralı hazır, Öcalan hazır. Peki devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapanlar ve destekleyenlerde. Artık bu sözü hayata geçirme zamanı" dedi.

''İMRALI HAZIR''

Doğan'ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle

''Çağrıların asıl muhatabı olan kişi tecritte. Bu bir paradoks. Bunu artık ortadan kaldırmak gerekir. Bu tartışmalara katılacak koşulların sağlanması gerekiyor. Aksi taktirde buradan nasıl bir yol alınabilir, nasıl ilerlenebilir?

Var sayalım ki her şey hazır demokratik çözüm için ama ana muhatap konuşamıyor hiç bir görüşme gerçekleştiremiyor. Koşullarına dair hiç bir fikrimiz yok. Ağır bir tecritte mutlak iletişimsizlikte tutuluyor. Bunu böyle sürdürmek imkansız.

Bir görüşme sağlanmış. O halde tecrit ortadan kalktı diyebilir miyiz? Diyemeyeceğimizi kendisi söylüyor. Evet bir görüşme sağlandı. Görüşen kişi Urfa Milletvekilimiz Ömer Öcalan, aynı zamanda Sayın Öcalan’ın yeğeni. Aylardır, yıllardır avukatları, ailesi, bizler rutin başvurular yapıyoruz görüşmek için ama ilk defa yıllar sonra bir görüşme sağlanıyor.

Bu görüşme sonrası Ömer Öcalan’ın sosyal medya hesabında paylaştığı bilgiyi burada yeniden paylaşmak isterim. Ne diyor? Diyor ki; "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim." Üç satır üç cümle gibi görünen bu mesaj kendi içinde pek çok mesajı barındırıyor. Birincisi tecridin devam ettiğini bizatihi kendisi ifade ediyor. İkincisi koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi bir zemine çekecek teorik ve pratik gücü olduğunu söylüyor.

Peki devlet hazır mı? Buradan soruyoruz DEM Parti olarak. Demokratik siyaset hazır, sayın Öcalan da hazır, bu koşulları oluşturmaya tecridi ortadan kaldırmaya Kürt meselesini demokratik çözümü için hukuki ve siyasi zeminini oluşturmaya devlet hazır mı? Sıra bu çağrıyı yapan ve çağrıyı destekleyenlerde. Söz söylendi bir kere artık bu sözü hayata geçirme zamanı. Ötelenemez, ertelenemez, geciktirilemez bir söz söylendi. Söylenen sözün kritik olduğunu, önemli olduğunu biliyoruz, görüyoruz ve duyuyoruz. Ama gereklerini de yerine getirmek konusunda tarihsel sorumluluğumuz gereği tekrar bir çağrıda bulunuyoruz.''

''SALDIRI MANİDAR''

Ayşegül Doğan, dün TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

''Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki saldırı ile başlamak istiyorum. Dünden bu yana bu ve bunun gibi konularda alışılagelen tutumlarla spekülasyonlar geliştirmeye çalışanlara buradan bir yanıt vermek için olaki MYK’mizin bu konuda yaptığı açıklamaları görmeyenler olmuştur, bu açıklamayı buradan tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu saldırıdan dolayı çok büyük üzüntü duyduğumuzu ifade ederek MYK’mizin açıklaması şöyledir:

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bu günlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz. Bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz. Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.''

ÖCALAN'DAN İLK MESAJ

43 ay sonra DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti. Öcalan, bugün yaptığı paylaşımda ise Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını paylaştı.