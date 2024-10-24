Son dakika... Bahçeli çağrıda bulunmuştu: Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'dan ilk mesaj!

Yayınlanma: 24.10.2024 - 10:54

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:15

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Abdullah Öcalan için yaptığı çağrının yankıları devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğünü duyurdu.

Ömer Öcalan, 23 Ekim'de İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"23 Ekim tarihinde İmralı Ada Hapishanesi’de Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirdim.

Bu ziyaret aile görüşmesi kapsamında gerçekleşti. Sayın Öcalan görüşmede genel siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna şu mesajın iletilmesini istedi: 'Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim.'

Sağlığı iyiydi ve herkese çok selamı vardı."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

15 Ekim'de gerçekleşen MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, "Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin" çağrısında bulunmuştu.

MHP Genel Başkanı, 22 Ekim tarihindeki partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ise Abdullah Öcalan için yeni bir çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız."