Bahçeli'ye 'Bir kere de Saray'ı dinleme' diyerek seslenmişti: MHP'li Büyükataman'ın hedefinde Kılıçdaroğlu var

16 Kasım 2022 Çarşamba, 11:31

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun, milliyetçilik üzerine söylediği sözlere yanıt verdi.

Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı açıklamasında, "Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine HDP ile el ele vererek 'hayır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruşu ancak eli kanlı kalleş terör örgütleri tarafından destek bulmaktadır" dedi.

Açıklamasının devamında Büyükataman şunları kaydetti:

"Maskesi her düştüğünde hamaset yaparak kendini meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu şunu iyi bilsin ki hiçbir ülkücü ülkesine ihanet eden bölücülerle kol kola olmaz, hiçbir milliyetçi Türk ordusuna iftira atanları himaye etmez, hiçbir vatansever, hiçbir Atatürkçü emperyalistlerin kapı eşiğinden ülkesine iftiralar savurmaz. Türkiye düşmanlarının, terör yandaşlarının senaryolarında figüran olan Kılıçdaroğlu'ndan da ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü ne de vatansever olmaz."

KILIÇDAROĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, "Bu konuda 15 kanun teklifi verildi, ayrımcılığın ortadan kalkması için. En çok kanun teklifi veren CHP milletvekilleri. MHP’den de 3-4 arkadaş, bunlar da kanun teklifi vermişler. MHP’nin genel başkanına parantez açarak sesleniyorum: Eğer Türkiye’nin bu temel sorununu çözmek istiyorsan, bu ayrımcılığı ortadan kaldırmak istiyorsan, şehitlere saygılıysan, gazilere saygılıysan, bu kanunu getir parlamentodan oybirliği ile çıkaralım. Bizim değil senin olsun, çıkaralım. ‘Ben çıkaracağım, ama Saray izin vermiyor’ diyebilirsin" ifadelerini kullanmıştı.

"Bir kere de Saray'ı dinleme kardeşim ya" diyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetmişti:

"Saray'ı dinleme de ki ‘Ben Kılıçdaroğlu’nu bu sefer dinleyeyim. Kılıçdaroğlu şehitlerden, gazilerden yana ben de milliyetçiyim, nasıl bunu yapmam’ de. O zaman beraber çözeriz bu sorunu. Saraydan kendini kurtar, niye sarayın emrine giriyorsun? Milliyetçilik nedir? Şehitlere saygı duymaktır. Gazilere saygı duymaktır. Milliyetçilik ve ülkücülük nedir? Gazinin hakkını, şehit yakınlarının hakkını teslim etmek ve ayrım yapmamaktır. Gerçek anlamda milliyetçi parti CHP’dir, halkın partisidir çünkü CHP."