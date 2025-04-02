Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun 'Ekrem' ağrısı: 'Trabzonspor' paylaşımına revize geldi!
Trabzonspor’un U19 takımı dün büyük bir başarıya imza atarak Inter’i 1-0 yendi ve UEFA Gelişim Ligi'nde yarı finale yükseldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, Trabzonspor’un golünü atan Ekrem Terzi’nin de isminin geçtiği kutlama paylaşımında değişiklik yapması ise dikkatlerden kaçmadı.
Trabzonspor’un U19 takımı Ekrem Terzi’nin attığı golle Inter’in U19 takımını mağlup etti.
Kendisi de Trabzonlu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, takımın başarsına tepkisiz kalmadı.
"TEŞEKKÜRLER EKREM..."
Bakan Uraloğlu ilk paylaşımında, “Sadece Trabzon değil tüm Türkiye ‘Gol’ diye ayağa kalktı. Teşekkürler Ekrem, teşekkürler gençler, teşekkürler Trabzonspor U19. Yolun sonu final inşallah” ifadelerini kullandı.
KISA SÜREDE DEĞİŞTİRDİ
Ancak Bakanın Twitter paylaşımı kısa sürede değişti.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi ve yeni yaptığı paylaşımda “Ekrem” yerine “Ekrem Terzi” yazdı.
YORUMLARI DA GİZLEDİLER
Twitter kullanıcılarının yapılan değişiklik sonrasındaki yorumları ise bakanın hesabında görülmemesi için gizlendi.
CHP'Lİ BAŞARIR: İŞTE BUNLAR HEP 'EKREM' AĞRISI
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Uraloğlu'nu etiketleyerek, "Bunlar hep 'Ekrem ağrısı'ndan..." yazdı.
Bunlar hep “Ekrem ağrısı”ndan...@a_uraloglu pic.twitter.com/1EeOkumy8P— Ali Mahir Başarır (@alimahir) April 2, 2025
En Çok Okunan Haberler
-
- Boykot ilk sonucunu verdi: 'Çekiliyoruz'
- Cem Küçük'e canlı yayında sert tepki!
- İşte dikkat çeken anketin sonuçları
- Soruşturma başlattılar!
- Bahçeli'nin ardından, MHP'li başkandan da tehdit!
- Hakan Fidan'a 'İmamoğlu' tepkisi
- Cem Toker, AKP'ye katılacağını 'açıkladı'
- Özel'den TOBB Başkanı'na sert yanıt!
- 'Boykot' çağrısı uyutmadı!
- O belediye, Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal etti