Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun 'Ekrem' ağrısı: 'Trabzonspor' paylaşımına revize geldi!

Yayınlanma: 02.04.2025 - 13:12

Güncelleme: 02.04.2025 - 13:13

Trabzonspor’un U19 takımı Ekrem Terzi’nin attığı golle Inter’in U19 takımını mağlup etti.

Kendisi de Trabzonlu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, takımın başarsına tepkisiz kalmadı.

"TEŞEKKÜRLER EKREM..."

Bakan Uraloğlu ilk paylaşımında, “Sadece Trabzon değil tüm Türkiye ‘Gol’ diye ayağa kalktı. Teşekkürler Ekrem, teşekkürler gençler, teşekkürler Trabzonspor U19. Yolun sonu final inşallah” ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE DEĞİŞTİRDİ

Ancak Bakanın Twitter paylaşımı kısa sürede değişti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu yaptığı paylaşımı kısa süre sonra sildi ve yeni yaptığı paylaşımda “Ekrem” yerine “Ekrem Terzi” yazdı.

YORUMLARI DA GİZLEDİLER

Twitter kullanıcılarının yapılan değişiklik sonrasındaki yorumları ise bakanın hesabında görülmemesi için gizlendi.

CHP'Lİ BAŞARIR: İŞTE BUNLAR HEP 'EKREM' AĞRISI

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Uraloğlu'nu etiketleyerek, "Bunlar hep 'Ekrem ağrısı'ndan..." yazdı.