Bakan Uraloğlu, 'Aile Yılı' indirimini açıkladı: Otobüs firmaları, ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek

Yayınlanma: 12.03.2025 - 16:33

Güncelleme: 12.03.2025 - 16:33

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim dönemini başlatıyoruz! 17 Mart Pazartesi gününden itibaren otobüs firmaları, ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek. Aynı soyadı taşıyan veya aile olduklarını belgeleyen en az 2, en fazla 4 kişi bu indirimden yararlanabilecek. Firmalar için zorunlu değil teşvik edici bu uygulama ile ailelerimiz için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Bakan Uraloğlu’nun bu duyurusunun ardından kendisine teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Aile Yılı’nda aileleri buluşturmak, sevdikleriyle daha fazla vakit geçirmelerini sağlamak için iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirimle mesafeleri kısaltıyor, aile bağlarını güçlendiriyoruz. Bu anlamlı destek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”