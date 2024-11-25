Bakan Abdulkadir Uraloğlu'yla böyle el sıkıştı: 'Sayın Ulaştırmama Bakanımız geldi'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 12:47

Güncelleme: 25.11.2024 - 12:49

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçe görüşmeleri, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığından başladı.

Görüşmelere başlamadan önce CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, uçak ve tren maketini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na göstererek "96'da temeli atıldı, yüzde 22'si tamamlandı. 2002'de rafa kaldırıldı. Bu hızlı trenimizde bir dereceye kadar hızlı geldi ama yavaşladı. Ne zaman gelecek" diye sordu. Bakan ise "Elinizi sıkayım" dedi

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı de Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nu “Ulaştırmama Bakanımız geldi, hoş geldiniz sayın bakanım” diye karşıladı.