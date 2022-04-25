Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı düzenledi

25 Nisan 2022 Pazartesi, 17:39

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Pençe 1", "Pençe 2" ve "Pençe Kartal" operasyonlarının devamı olarak Irak'ın kuzeyinde geçen hafta başlattığı "Pençe-Kilit" operasyonu devam ediyor.

PKK/KCK hedeflerinin ağır kayıplara uğratıldığı operasyon sürerken Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında kuvvet komutanlarıyla bir toplantı düzenlendi.

Video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda Akar'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanları yer aldı.

Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum bilgisi alan Bakan Akar, devam eden faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.



