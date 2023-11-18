Bakan Ali Yerlikaya İzmir'i gözüne kestirdi... Murat Bakan: Tam bir siyasal öngörüsüzlük

Yayınlanma: 18.11.2023 - 10:28

Güncelleme: 18.11.2023 - 10:28

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi temaslarda bulunmak üzere İzmir’e geldi. Bakan Yerlikaya, bu kapsamda İzmir Valiliği'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısı ve AKP İzmir İl Teşkilatı'ndan düzenlenen programda açıklamalarda bulundu.

Partisinin il binasında yaptığı konuşmada, yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni AKP ve Cumhur İttifakı’nın kazanacağını iddia eden Yerlikaya, “İzmir’imizin tüm cadde ve sokaklarına, başta Büyükşehir olmak üzere tüm ilçe belediyelerimizde, AK Partimiz ve Cumhur İttifakımızdaki ortaklarımızla birlikte, 1994’te Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da başlattığı belediyecilik ruhunu buraya getirelim. Bunu başarabiliriz. Ortaklarımızla beraber parlamentoda büyük bir gücümüz var. Türkiye Yüzyılı’nda, tüm belediyelerle birlikte inşallah özlemle, hayırla beklenen İzmir Büyükşehir’i de kazanıyoruz. Kazanacağız inşallah, çünkü inanıyoruz” dedi.

Son dönemde kimi çevrelerde "özlenen devlet adamı" profiline karşılık geldiği iddiasıyla destek bulan Yerlikaya'nın İzmir'de sarfettiği bu sözler tepki çekti.

"DİĞER PARTİLER NEDEN DAVETSİZ?"

İçişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Yerlikaya'nın İzmir Valiliği’ni ziyaret ederken, aracından AKP milletvekili ile birlikte indiğini ve Valilik ziyaretinden sonra, MHP İl Başkanlığı ile AKP İl Başkanlığı’nı ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı’nın, emniyet müdürlerinin, jandarma komutanlarının, valilerin, kaymakamların yani devlet bürokrasisinin katıldığı ‘Türkiye’nin Huzuru Toplantısı’ adlı güvenlik toplantısında, AKP’li milletvekillerinin, AKP ve MHP İzmir İl Başkanlarının ne işi vardı? Devletin güvenlikle ilgili toplantısında siyasi parti temsilcileri neden katıldı? Şayet, siyasi partileri de ilgilendiren bir durum söz konusuysa diğer siyasi partilerin milletvekilleri, il başkanları neden davetli değildi? Sayın Yerlikaya bu garip durumu nasıl açıklıyor merak ediyoruz

‘Kamudan geldi, bürokrasiyi, devlet adabını, devlet adamlığını bilir’ diye düşündüğümüz, ‘görev ve sorumluluklarının farkında, işine odaklı’ diye takdir ettiğimiz Ali Yerlikaya, çok kısa sürede yanıldığımızı ve tam bir parti neferi olduğunu bizlere gösterdi."

HÜDA-PAR ZİYARETİNİ HATIRLATTI

Yerlikaya'nın "İzmir'i kazanıyoruz" sözlerine de tepki gösteren Murat Bakan, şöyle dedi:

"Dün AKP İzmir İl Başkanlığı ziyaretinde ‘İzmir Büyükşehir’i kazanıyoruz’ diye yükselmiş… Kendisine şunu hatırlatalım; Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar Okkan’ın katillerini savunanları ziyaret eden bir İçişleri Bakanı olarak, İzmir ile ilgili hayal kurması tam bir siyasal öngörüsüzlük. Türk bayrağından, ‘Türk’ kelimesinden, andımızdan, karma eğitimden hatta milletvekillerinin Meclis’te ettiği yemininden hadi rahatsız olanlarla kurdukları yakın teması ne İzmirlilere ne de bu ülkenin vatanseverlerine izah edebilirler. Sayın Yerlikaya’ya tavsiyem; önceki İçişleri Bakanı’na heveslenip siyasete dahil olmaması, tamamen atandığı görevin sorumluluklarına odaklanması…”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ekim ayında HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu TBMM'deki makam odasında ziyaret etmişti.