Bakan Bayraktar o soruya yanıt verdi: Kış saati uygulamasına geri dönülecek mi?
Kış saati uygulamasına geri dönülmesi yönündeki çağrılar sürerken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya dair kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.
Sabah erken saatlerde işe giden yurttaşlar ve zifiri karanlıkta okula gitmek zorunda bırakılan öğrencilerin kış saati uygulamasına geri dönülmesi çağrısı sürüyor.
İktidara yönelik tepkiler devam ederken; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI 2016'DAN BERİ SÜRÜYOR
Avrupa’da 29 Ekim 2024 tarihinde yaz saati uygulaması sona erdi ve kış saati uygulamasına geçildi ancak Türkiye'de uygulamanın hayata geçip geçmeyeceği merak ediliyor.
Türkiye’de, 2016 tarihinden beri kış saati uygulanmazken vatandaşlardan eleştiriler gelmeye devam ediyor.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN O SORUYA NET YANIT
Tartışmalar devam ederken Bakan Bayraktar'dan konuya ilişkin açıklama geldi.
AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, kış saati uygulamasına da değindi.
Bayraktar açıklamasında "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.
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