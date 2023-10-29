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Saatler geri alındı mı? Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?

Dünya genelinde 29 Ekim Pazar günü itibarıyla kış saati uygulamasına geçilecek. Havalar yaz aylarına göre daha erken kararırken yurttaşlar ise “Türkiye’de saatler geri alınacak mı” sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Saatler geri alındı mı? Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:11
Saatler geri alındı mı? Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?
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Avrupa’da kış saati uygulamasına geçen ülkeler, saatlerini bir saat geriye alıyor. Türkiye’de yaşayan yurttaşlar ise yaz saati uygulamasından kış saatine geçiş olup olmadığını tartışıyor. Peki, Saatler geri alındı mı? Kış saati uygulaması Türkiye'de uygulanacak mı?

SAATLER NE ZAMAN GERİ ALINACAK?

Dünya genelinde saatlerin geri alınacağı tarih 29 Ekim Pazar günü olacak. 

TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINDI MI?

Türkiye'de kış saati uygulaması uygulanmayacak. Dolayısıyla saatler geri alınmayacak. Son olarak Bakanlar kurulu kararıyla yaz saati uygulaması 28 Ekim 2018 yılında kadar devam etti.

Türkiye 5 yıldır kış saati uygulamasına devam ediyor.

KIŞ SAATİ GEÇİŞİNDE TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.


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