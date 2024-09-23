Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:59

Güncelleme: 23.09.2024 - 09:59

Sonbahar ekinoksunda; güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Peki, Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulamasına geçilecek mi?

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Avrupa'yla birlikte Türkiye’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldırılmıştı. Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak ve enerji tasarrufu sağlamak için 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması devam ediyor.

Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek. Kış saati uygulaması 2024 yılında uygulanmayacak ve saatler geri alınmayacak.