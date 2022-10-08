Kulis: AKP ‘başörtüsü’ teklifi için 5 ayrı maddede değişiklik planlıyor

08 Ekim 2022 Cumartesi, 09:41

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal güvence getirilmesi teklifi üzerine, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal düzenleme yanıtı geldi.

AKP’nin anayasa teklifi için 5 ayrı maddede değişiklik yapacağı ve pazartesi günkü kabine toplantısında gündeme getireceği öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, AKP’nin hukukçu kurmayları ile Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı taslağa göre, Anayasa’nın ‘Kanun önünde eşitlik’ başlıklı 10, ‘Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasını’ düzenleyen 13, ‘Eğitim ve öğrenim hakkını’ düzenleyen 42, ‘çalışma hakkı’ başlıklı 49 ve ‘Kamu hizmetlerine girme’ başlıklı 70’inci madde üzerinde değişiklik yapılması hedefleniyor.

AKP kaynakları, başörtüsüne anayasal güvence getirecek değişikliklerin ileride ‘Kötü niyetli uygulamaların’ önüne geçecek netlikte olacağını ve kaydetti.

Kurmaylar, “Yeni düzenlemeler yoruma açık olmayacağı, bunlara aykırı hiçbir düzenleme yapılamayacağı veya uygulamaya gidilemeyeceği şekilde olacak” değerlendirmesini yaptı.