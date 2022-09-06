Bakan Bilgin'den 'EYT' açıklaması: Tarih verdi

06 Eylül 2022 Salı, 13:04

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

"ARALIK GİBİ GÜNDEME GELİR"

Bakan Bilgin, kamudaki sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı sona erdirmek üzere olduklarını söyledi.

Meclis açıldığında ilk olarak sözleşmeli personel dosyasının gündeme getirileceğini kaydeden Bilgin, "Meclis'e ilk açılışta sözleşmeli personel dosyasını getiriyoruz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o. Bitirmek üzereyiz. Bir iki konu daha var, EYT ondan sonra çünkü onun teknik çalışması biraz daha zaman alacak. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler bir an önce çözmemiz gerekenler. Sonra maden işçileri, ondan sonra kadroya geçmemiş taşeron işçiler var. Sayıları 90 bini geçmiş, önceliğimiz onlar. EYT, aralık gibi gündeme gelir, yapısal bir sorun o. Kamudaki sözleşmeli personel ile ilgili çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Belediyedeki KİT'lerle ilgili ayrı bir çalışmamız var. Bu dosya bittikten sonra onu ele alacağız, o ayrı bir çalışma" dedi.