TMMOB, Bakan Bozdağ'ın 'Yeni bir hazırlık yapıyoruz' sözlerine yanıt verdi: 'Demokratik seçimler ile ele geçiremediği kurumları...'

27 Ekim 2022 Perşembe, 17:03

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz" açıklamasına yazılı olarak yanıt verdi.

Koramaz yaptığı açıklamada, "Kurulduğumuz günden bu yana meslektaşlarımızın haklarını, toplumun çıkarlarını ve kamusal varlıklarımızı korumayı görev edinmiş Birliğimiz, ilgili ya da ilgisiz her konuda siyasi iktidar tarafından hedef gösterilmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bugün bir kez daha 'Birliğimiz hakkında hazırlıklar yapıldığı' dile getirilmiştir" dedi.

"Bakan Bozdağ’ın sözünü ettiği 'hazırlıklar' 20 yıldır devam eden AKP İktidarının değişmeyen gündemlerinden birisidir" diyen Koramaz, şunları kaydetti:

"AKP iktidarı, 20 yıldan bu yana ülkenin kamusal varlıklarını özelleştirmeyi, doğal alanlarımızı ve kentsel mekanlarımızı yağmalamayı esas alan bir gündeme sahiptir. Birliğimiz, AKP’nin ranta ve sömürüye dayalı bu politikaları karşısında mücadele verdiği için ormanlarımızı, madenlerimizi, parklarımızı, doğamızı koruduğumuz için hedef alınmaktadır."

"HİÇBİR GİRİŞİME İZİN VERMEYECEĞİZ"

Koramaz, şunları ifade etti:

"Meslek alanlarımıza ilişkin politikaların ve uygulamaların toplumun genel çıkarlarına uygun gelişmesini sağlamak Anayasa’nın 135. Maddesi tarafından Birliğimize verilen görevdir. Birliğimiz kurulduğu günden Anayasa ve yasalar tarafından kendisine verilen görev ve yetkiler ışığında faaliyetlerini sürdürmektedir. Siyasi iktidar kendi sözü ve iradesi dışındaki hiçbir görüşe ve anlayışa yaşam şansı vermek istemiyor. Demokratik seçimler ile ele geçiremediği kurumları ve o kurumlarda temsil edilen meslektaşlarımızın iradelerini antidemokratik yol ve yöntemlerle kontrol altına almaya çalışıyor. Birliğimizi işlevsizleştirmeye ve kontrol altına almaya yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğiz."

"Birliğimizin anayasa tarafından tanımlanmış statüsünün ortadan kaldırılmasına, yasalarla güvence altına alınma hak ve yetkilerinin aşındırılmasına ve 600 bini aşkın meslektaşımızın iradesinin yok sayılmasına bütün güzümüzle karşı çıkacağız" ifadelerini kullanan Koramaz, "AKP'nin demokrasiyi, hukuku ve kamusal varlığımızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Mesleğimize, meslektaşlarımıza ve ülkemize sahip çıkmaya, demokrasiyi, özgürlükleri ve çoğulculuğu savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BOZDAĞ NE SÖYLEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından Türk Tabipleri Birliği ile ilgili yaptığı açıklamayı hatırlatan Bozdağ, şunları kaydetmişti:

"Şimdi biz bunun çalışmasını yapıyoruz. Hem Türk Tabipleri Birliği, hem mimar ve mühendisler odalarıyla ilgili yeni bir hazırlık yapıyoruz. Türk Tabipleri Birliği'nin 'Türk' ismine hakaret edercesine Türk milletine ve Türkiye Devleti'ne düşmanlık eden, terör örgütlerinin ağzıyla, 'Türk' ifadesini kullanan bir çatının altında görev yapması, bu milletin de devletimizin de kabul edeceği bir iş değildir. O nedenle burada yeni bir düzenleme hazırlığına başlandı. Çalışmamız bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kabineye arz edeceğiz. Ondan sonra da parlamentoda Cumhur İttifakı milletvekilleri bunun yasalaşma sürecini takip edecekler."