Bakan Derya Yanık, selden etkilenen Karabük'te: Bölgenin kaderi bu

28 Haziran 2022 Salı, 20:11

Karadeniz'de sel felaketi her yıl yaşanıyor ve alınmayan önlemler de tartışılmaya devam ediyor. Karadeniz’deki yağışın ardından birçok kent sular altında kaldı. Bolu, Kastamonu, Karabük ve Zonguldak gibi illeri etkisi altında alan sel, bu kentlerdeki birçok köprüyü de yıktı veya hasar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da bunların ‘bölgenin kaderi’ olduğunu savundu.

Yanık, sağanaktan etkilenen Karabük'te yaptığı açıklamada, Karadeniz’deki sel felaketi için, "Bölgenin kaderi, sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya dolayısıyla bu coğrafyanın şartlarına uygun bir biçimde yeni tedbirlerle de inşallah kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz, geçirmeye de başladık” dedi.

Karabük Valiliği'nde bugün bilgi alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık basın mensuplarına da açıklama yaptı.

Bakan yanık şunları söyledi:

Birkaç gündür Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak merkezlerimizde ve bazı ilçelerde, köylerde bir yoğun yağış durumuyla karşı karşıyayız. Geçen yıl özellikle bu bölgede hatırlayacaksınız çok yoğun ve çok yıkıcı bir sel felaketiyle karşı karşıyaydık. Şükürler olsun, o süreç içerisinde aldığımız tedbirlerin etkisiyle bu sefer can kaybı şu ana kadar yaşamadık, inşallah yaşamayız da ama birkaç gün daha bu sürecin devam edeceğini meteoroloji, bize söylüyor. Bu çerçevede de bütün hazırlıklarımızı hem teknik anlamda hem lojistik anlamda bütün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.





Bölgenin kaderi, sonuç itibariyle Karadeniz bölgemiz çok yağış alan ve coğrafi yapısı itibariyle de oldukça meşakkatli bir coğrafya dolayısıyla bu coğrafyanın şartlarına uygun bir biçimde yeni tedbirlerle de inşallah kalıcı çözümleri hayata geçireceğiz, geçirmeye de başladık. Bu anlamda bakanlık olarak psikososyal destek ve sosyal yardımlar afet müdahale planı çerçevesinde iki temel sorumluluğumuz var ve diğer AFAD koordinasyonunda AFAD’ımız bu anlamda bir taraftan maalesef bir taraftan şükürler olsun son derece deneyimli, birikimli bir ekip süreci kontrol ediyor.

'ÇOK MAJÖR BİR PROBLEMİMİZ YOK'

Daha sonra Yenice ilçesine geçen Bakan Yanık burada incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, “Saha gözlemlerimizde çok majör bir problemimiz yok. Yıkılan binaların dışında çok majör bir olayımız yok. Ev ve iş yerlerine sular girmiş ama onlar da çok kısa sürede temizlenecek durumda. Biz bir taraftan tüm kurum ve kuruluşlarımızla temizleme, yol açım işlemlerine başladık. İnşallah ne iletişim, ne lojistik, ne ulaşımda hiçbir şekilde ve hiçbir ihtiyacın kalmayacağı şekilde çok hızlıca organize olup bunları temin etmeye başladık” diye konuştu.