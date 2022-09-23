Bakan Derya Yanık'tan 'LGBTİ+' ile ilgili sözleri üzerine yeni açıklama: 'Bu noktayı tartışmaya açmak çok tehlikelidir'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da LGBTİ+'ları hedef alan mitingle ilgili "Nefret söylemi, kime karşı olursa olsun kabul edilemez" dedi. Yanık, sözlerinin tartışma konusu haline gelmesi üzerine "Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız asla olamaz" açıklaması yaptı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da “Büyük Aile Buluşması” adı altında düzenlenen LGBTİ+ karşıtı yürüyüşle ilgili Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşurken "Her grubun protesto hakkı vardır. Nefret söylemini yanlış buluyorum" ifadelerini kullandı.
Bakan Derya Yanık'a, bu ifadesi üzerine AKP'ye yakın çevreler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından sert eleştiriler geldi. Yanık, tepkilerin giderek büyümesi üzerine Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. "Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız asla olamaz" diyen Yanık, "Ancak özellikle bazı sosyal medya mecralarındaki şiddet ve nefret söylemlerine dikkat çekmek istiyorum. Nefret söylemi kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin çok tehlikelidir" vurgusu yaptı.
Yanık'ın açıklamasının tamamı şöyle:
"Bugün medyada yer alan bazı haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.
Haberde de net olarak ifade ettiğim üzere, herkesin bir değerler sistemi vardır. Bu değerler sistemi çerçevesinde eleştirebilme özgürlüğünüz vardır.
Eşcinselliği normalleştirmek gibi bir bakış açımız asla olamaz.
Ancak özellikle bazı sosyal medya mecralarındaki şiddet ve nefret söylemlerine dikkat çekmek istiyorum. Nefret söylemi kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin çok tehlikelidir.
Kamusal düzenin devamı ve kaosun oluşmaması için bu dilden uzak durulmalı, ferasetle sorunların üzerine gidilmelidir.
Devlet temel insan haklarını koruma ve teslim etme yükümlülüğünü üzerinde taşıyan bir kurumdur. Her vatandaşını korumakla mükelleftir. Bu noktayı tartışmaya açmak da çok tehlikelidir.
Bununla beraber yürüyüşle ilgili olarak ifadelerim ve düşüncelerim protesto hakkının demokratik bir hak olduğu yönündedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aileyi ve değerlerimizi korumak en önemli vazifelerimizin başında gelmektedir.
İnancımız ve değerlerimiz çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."
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