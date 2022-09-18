Erdoğan'ın seçim öncesi ve sonrası LGBTİ+ söylemi: Nereden nereye...
İstanbul'da Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu’nun düzenlediği LGBTİ+ bireyleri hedef alan “Büyük Aile Buluşması” mitingi Saraçhane’de yapıldı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun da (RTÜK) yürüyüşe destek verdiği video, internet sitesinde kamu spotu kategorisinde yayımladı. Mitinge birçok gerici kuruluş ile cemaat ve tarikatlar destek verdi.
SEÇİM ÖNCESİ NE DEMİŞTİ?
2002 yılı seçimleri öncesi Abbas Güçlü ile Genç Bakış Programı'nın konuğu olan Erdoğan, bir öğrencinin sorduğu "Bildiğimiz gibi Türkiye'de eşcinsel vatandaşlarımız var, eşcinsel vatandaşlarımıza Avrupa'da olduğu gibi evlilik hakkı gibi başka haklar tanımayı düşünüyor musunuz, kişisel olarak ne düşünüyorsunuz, eşcinsellere haklar tanınmalı mı tanınmamalı mı?" sorusuna verdiği yanıt arşivlerden tekrar çıktı.
NEFRET SÖYLEMLERİ AİLE BAKANLIĞI'NDA BAŞLADI
AKP hükümetinin muhafazakar politikasının kendini iyice göstermeye başladığı ilk zamanlarda, LGBTİ+ yurttaşları hedef haline getiren ilk kişilerden biri 2010 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Bakan olan Selma Aliye Kavaf'tan gelmişti.
Kavaf: Ben eşcinselliğin biyolojik bir bozukluk, bir hastalık olduğuna inanıyorum. Tedavi edilmesi gereken bir şey bence. Dolayısıyla eşcinsel evliliklere de olumlu bakmıyorum. Bakanlığımızda onlarla ilgili bir çalışma yok. Zaten bize iletilmiş bir talep de yok. Türkiye’de eşcinseller yok demiyoruz, bu vaka var.'' şeklindeki sözleriyle yavaş yavaş AKP'nin LGBTİ+ karşıtlığını belirten isimlerden olmuştu.
EN SERT SÖYLEMLER YİNE SOYLU'DAN...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Afyonkarahisar'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde ''Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar.'' şeklinde konuşarak, hedefine LGBTİ+ yurttaşları almıştı.
Soylu yine bu konuşmasından çok yakın bir zaman önce ''LGBT midir nedir, cinsiyetsizliği bu ülkenin üzerine salmak istemeleri tamamen bundandır. Tuhaf tuhaf işleri başımıza sarmak istemeleri bundandır. İlk önce alıştıracaklar, sonra çoluğumuzu çocuğumuzu, gelecek neslimizi elimizden alacaklar" ifadelerini sarf etmişti.
AKP iktidarında başlayan nefret dili ve LGBT+ karşıt politikaları her gün daha da derinleşirken, bugün LGBTİ+ bireyleri hedefe koyarak gerçekleştirilen “Büyük Aile Buluşması” RTÜK'ün kamu spotuyla desteklendi.
Cemaatlerin ve tarikatların da yoğun katılımıyla gerçekleşen yürüyüş, akıllara bu yıl birçok ilde yasaklanan ve engellenen ''Onur Yürüyüşü'ne'' karşı kullanılan orantısız polis müdahalesini de akıllara getirdi.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilit isim İstanbul'a getirildi
- Sedat Peker’den 'Cenk Çelik' açıklaması
- Haluk Pekşen'in ölüm sebebi belli oldu
- AKP'li Taşkesenlioğlu protestosu
- Gözaltında ölen kadının cenaze töreni sonrası protesto
- Atatürk, Vahdettin'e ne zaman 'hain' dedi?
- Ortak aday için 'düzeltme' çıkışı
- Bakan Bilgin EYT için tarih verdi
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- Valerien Ismael hedef gösteriliyor!