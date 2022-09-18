Erdoğan'ın seçim öncesi ve sonrası LGBTİ+ söylemi: Nereden nereye...

EN SERT SÖYLEMLER YİNE SOYLU'DAN...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl Afyonkarahisar'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde ''Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz, biz Ayetel Kürsilerin çocuğuyuz. Bu milleti tanımıyorlar.'' şeklinde konuşarak, hedefine LGBTİ+ yurttaşları almıştı.

Soylu yine bu konuşmasından çok yakın bir zaman önce ''LGBT midir nedir, cinsiyetsizliği bu ülkenin üzerine salmak istemeleri tamamen bundandır. Tuhaf tuhaf işleri başımıza sarmak istemeleri bundandır. İlk önce alıştıracaklar, sonra çoluğumuzu çocuğumuzu, gelecek neslimizi elimizden alacaklar" ifadelerini sarf etmişti.