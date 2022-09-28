Bakan Ersoy: 'Bütçe-kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKP Konya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'deki turizm faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yaparken "Bütçe-kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Konya'da AKP İl Başkanlığı'nın Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği '2023’e Doğru Şehir Buluşmaları' programında, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Ersoy, Konya'nın turizm açısından önemli yere sahip olduğunu, özellikle Mevlana Müzesi'nin önemli katkısının olduğunu söyledi. Ülkede, turizmde gelinen noktaları anlatan Bakan Ersoy, gazetecilerin sorularını da cevapladı.
Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını azaltmasıyla Türkiye'ye gelecek turistlerin turizme katkısına ilişkin soruyu cevaplayan Bakan Ersoy, daha fazla turistin ağırlanacağını ancak bunun doğal gazla bağlantılı olmadığını belirtti.
"KIŞIN MALİYETİNE SATIŞ VAR, FIRSAT YAKALAMIŞ OLURSUNUZ"
Ersoy, "Turizmle ilgili şimdi zaten kışın fiyatların en uygun olduğu dönem. Bütçe-kriter açısından baktığınız zaman kışın gezmenizi tavsiye ederim. En düşük bütçelerin, hemen hemen maliyetine satışların olduğu bir dönemde gezme fırsatı yakalamış olursunuz. Ama daha önce de söyledim, size de söyleyeyim; 'Dünyadaki doğal gaz vesaire gibi krizler sebebiyle Türkiye'ye fazla turist gelecek, her yer dolup taşacak'... Bu beklentileri ben gerçekçi bulmuyorum. Çünkü turizmde belirsizliklerin olmadığı bir ortamda, insanlar daha yoğun seyahat ederler. Dünya genelinde belirsizlikler oluştuğu zaman veya bölgesel belirsizlikler oluştuğu zaman seyahatleri daha az olur. Biz geçen seneye göre daha iyi turist alacağız mı? Alacağız. Rakamlar da bunu gösteriyor ama bunun sebebi, eskiye göre ülkemizi çok daha iyi tanıtıyor olmamız veya otel yatırımcılarımızın bilinçli, ciddi bir şekilde hizmet standartlarını yükseltmesiyle orantılı. Evet bu sene, bu kış da geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti Türkiye, inşallah ağırlayacak. Şu anki ön rezervasyonlar da bunun göstergesi" diye konuştu.
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