Erdoğan vurgusu: TL’nin değer kaybı bulmaca ekinde

22 Kasım 2021 Pazartesi, 11:10

Gelişmekte olan ülke para birimleri bu dönemde dolardaki küresel güçlü seyir nedeniyle değer kaybetse de TL'deki kayıp açık ara daha fazla oldu. TL, TCMB'nin ilk faiz indirimi sinyalini verdiği Eylül ayı başından bugüne yüzde 26.2 değer kaybederken TL'yi rand yüzde 8, real yüzde 7 değer kaybı ile takip etti.

TL'nin değer kaybı uluslararası medyada haber ve köşe yazılarında yankı bulmaya devam ederken Wall Street Journal’da Daniel Akst tarafından hazırlanan haber bulmacası “News Quiz”de bu hafta ilk soru Türkiye ekonomisine ayırdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı ile birlikte okurlara şu soru yöneltildi:

“Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizi düşürme talebi ülke parasının değerini kaybetmesine yol açtı. 1 dolar şimdi yaklaşık kaç lira ediyor?” Bulmaca sorusunun cevap şıkları ise şöyle: A. 11; B. 110; C. 1.100; D. 11.000”

TCMB FAİZ İNDİRMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" demişti.

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nda politika faizini yüzde 16'dan 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.