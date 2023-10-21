Bakan Fidan'dan Kahire'de 'Filistin' mesajı: 'Acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu belirterek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de
Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde
katılımcılara hitap etti.
Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun
olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu ve bunu terörizme karşı
savunma olarak adlandırdığını dile getirerek, "Filistinlilerin acılarının
devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne Filistinliler için ne de hiç kimse
için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir
tırmanışla tüm küresel istikrarı ve barışı tehdit edecektir" ifadesini
kullandı.
"(İsrail-Filistin çatışması) Yeni bir garanti
mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için
attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir." diyen Fidan, Türkiye'nin
bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için üstüne düşeni yapmaya
hazır olduğunu kaydetti.
"SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI"
Fidan, İsrail'in saldırılarının bir katliama dönüştüğünü
belirterek, şunları kaydetti:
"Topluca cezalandırmanın, insan haklarına, insan
hayatına karşı gerçekleştirilen bu saldırıların hiçbir bahanesi olamaz.
Tereddütsüz olarak sivillerin hayatını kaybetmesini kınıyoruz. Uluslararası
toplum, davranışlarının ve verdiği mesajların ne kadar kritik olduğunun farkında
olmalıdır. İsrail'e geçici sözde bir galibiyetin tarih sürecinde uzun vadeli
bir barışa yol açmadığını geçmişte olduğu gibi şimdi de gerçekleşmeyeceğini
anlamalıdır. Kendisine gerçekleştirilen saldırıları, Filistinlilere yönelik
korkunç bir öfke ortaya koymak için açık çek olarak görmemelidir. Hastanelere,
sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır."
İsrail'e verilen sonsuz desteğin, gerçek dışı planların
Filistinlilerin göz ardı edilmesine yol açılmasına neden olduğunu belirten
Fidan, böylesine hataların devam ettirilmesinin mevcut uluslararası toplumun
temel sorunlara çözüm getiremeyeceğini gösterdiğinin açık olduğu, bunun sadece
evrensel değerlerin ve gerçeklerin zayıflatılması ve gerçeklerin çarpıtılması
anlamına geleceğini söyledi.
Fidan, "İsrail, bu sistemik hatalardan faydalanmıştır.
İslam, Hristiyan ve dini mekanları arasındaki eşitliği korurken kendince burada
hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de sivillere yönelik suçlar işlemekte. Yasa dışı
yerleşimler inşa etmektedir" diye konuştu.
YOL AYRIMI
Adil ve sürdürülebilir bir barış içinde önemli bir yol
ayrımında bulunulduğunu aktaran Fidan, doğru atımlar atılması gerektiğini
vurguladı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin saldırıların derhal sona
erdirilmesi ve şartsız olarak insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması çağrısında
bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"İki devletli bir çözümle sonuçlanacak müzakerelerin ve sürecin derhal yeniden canlandırılmasını istiyoruz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bağımsız ve coğrafya bütünlüğü olan bir Filistin sadece barış için haiz değildir. Bu hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır. Tabii ki bunlar yeterli değil. Anlaşmanın ötesine geçmemiz ve bu vizyon için somut adımlar atmamız gerekiyor. Mısır'a zamanında yapılmış bu zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerimizi sunmak istiyorum."
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