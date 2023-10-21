Bakan Fidan'dan Kahire'de 'Filistin' mesajı: 'Acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz'

Yayınlanma: 21.10.2023 - 19:08

Güncelleme: 21.10.2023 - 19:08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı "Kahire Barış Zirvesi"nde katılımcılara hitap etti.

Fidan, İsrail'in 2 milyon insanı, insan yaşamına uygun olmayan bir bölgede açık hava hapishanesinde tuttuğunu ve bunu terörizme karşı savunma olarak adlandırdığını dile getirerek, "Filistinlilerin acılarının devam etmesine asla izin vermeyeceğiz. Ne Filistinliler için ne de hiç kimse için bu tarz suçlara göz yummayacağız. Eğer bu devam edecek olursa coğrafi bir tırmanışla tüm küresel istikrarı ve barışı tehdit edecektir" ifadesini kullandı.

"(İsrail-Filistin çatışması) Yeni bir garanti mekanizması tasarlanıp hayata geçirilmelidir. Tarafların adil bir barış için attığı adımların garanti edilmesi gerekmektedir." diyen Fidan, Türkiye'nin bu konsept için adım atmaya, adil ve güvenli bir gelecek için üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

"SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR DERHAL DURDURULMALI"

Fidan, İsrail'in saldırılarının bir katliama dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Topluca cezalandırmanın, insan haklarına, insan hayatına karşı gerçekleştirilen bu saldırıların hiçbir bahanesi olamaz. Tereddütsüz olarak sivillerin hayatını kaybetmesini kınıyoruz. Uluslararası toplum, davranışlarının ve verdiği mesajların ne kadar kritik olduğunun farkında olmalıdır. İsrail'e geçici sözde bir galibiyetin tarih sürecinde uzun vadeli bir barışa yol açmadığını geçmişte olduğu gibi şimdi de gerçekleşmeyeceğini anlamalıdır. Kendisine gerçekleştirilen saldırıları, Filistinlilere yönelik korkunç bir öfke ortaya koymak için açık çek olarak görmemelidir. Hastanelere, sivillere yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır."

İsrail'e verilen sonsuz desteğin, gerçek dışı planların Filistinlilerin göz ardı edilmesine yol açılmasına neden olduğunu belirten Fidan, böylesine hataların devam ettirilmesinin mevcut uluslararası toplumun temel sorunlara çözüm getiremeyeceğini gösterdiğinin açık olduğu, bunun sadece evrensel değerlerin ve gerçeklerin zayıflatılması ve gerçeklerin çarpıtılması anlamına geleceğini söyledi.

Fidan, "İsrail, bu sistemik hatalardan faydalanmıştır. İslam, Hristiyan ve dini mekanları arasındaki eşitliği korurken kendince burada hem Batı Şeria'da hem de Gazze'de sivillere yönelik suçlar işlemekte. Yasa dışı yerleşimler inşa etmektedir" diye konuştu.

YOL AYRIMI

Adil ve sürdürülebilir bir barış içinde önemli bir yol ayrımında bulunulduğunu aktaran Fidan, doğru atımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye'nin saldırıların derhal sona erdirilmesi ve şartsız olarak insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması çağrısında bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki devletli bir çözümle sonuçlanacak müzakerelerin ve sürecin derhal yeniden canlandırılmasını istiyoruz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan egemen bağımsız ve coğrafya bütünlüğü olan bir Filistin sadece barış için haiz değildir. Bu hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır. Tabii ki bunlar yeterli değil. Anlaşmanın ötesine geçmemiz ve bu vizyon için somut adımlar atmamız gerekiyor. Mısır'a zamanında yapılmış bu zirveye ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerimizi sunmak istiyorum."