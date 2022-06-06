Bakan Hulusi Akar'dan kuvvet komutanlarıyla toplantı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.
Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Muhsin Dere ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin son durum hakkında bilgi alan Bakan Akar, faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi.
Video Haberler
- Asker eğlencesinde yolu kapatıp meşale yaktılar
- Fare kurabiyelerin üstünde gezdi
- Besici isyan etti: 'Et ve süt fiyatı çok artacak'
- Bu çileğin kilosu 200 TL: 'Yerini kimseye söylemiyorlar
- Afgan Milat'ı vurdular: 4 gözaltı
- Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralı
- ‘Hortumculuk bizi tüketti’
- Rize'de teras yangını korkuttu
- Esenyurt'ta çatışma: 1'i ağır 3 yaralı
- Demir hırsızları esnafı isyan ettirdi: 'Ben uğraşsam...'
En Çok Okunan Haberler
-
- Oyuncu İlker Kurt hayatını kaybetti
- Başsavcı Demiral hayatını kaybetti
- Okulda dansöz oynattılar!
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- Kapalı toplantıda itiraf üstüne itiraf!
- Otobüsteki tacizciden pişkin savunma
- ‘Bira kutusu’nu bırak Diyanet’in haline bak!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- AKP MKYK üyesinin eşi ve iki adamı çocukları dövdü!
- 'AKP’nin yarattığı tahribatın sonucu'