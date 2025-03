Bakan ile bakanlık çelişti: ‘Çocuklar 8 yıl müfredatsız mı eğitim gördü?’

Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:01

Güncelleme: 18.03.2025 - 11:01

Laiklik Meclisi’nin “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı öğretim izlencesine Danıştay nezdinde açtığı “yürütmenin durdurulması” ve “iptali” yönelik davada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim izlencesinin hazırlık sürecindeki çalışmaları mahkemeye sunmuştu.

Gazetemiz Cumhuriyet, söz konusu dava dosyasına ulaşarak, ayrıntılarını yazmayı sürdürüyor.

YANILTMANIN BELGESİ

Bu kapsamda gazetemiz Cumhuriyet; MEB’in dosyada “çalışma” olarak gösterdiği sendikalara 2023’te gönderilen yazının öğretim izlencesinin hazırlanmasına ilişkin değil “K12 Beceriler Çerçevesi: Türkiye Bütüncül Modeli” için görüş istediği ortaya çıkardı. Bu kez de Bakan Yusuf Tekin’in önceki gün son tartışmalara yönelik yaptığı açıklama ile dosya arasında “çelişki” olduğu saptandı.

ÇALIŞMALARA 2013’TE BAŞLANMIŞ!

Bakan Tekin, önceki gün Özedönüş Platformu’nun Şubat ayı değerlendirme toplantısına katıldı. Burada yaptığı açıklamada Tekin; 2024’te getirilen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” öğretim izlencesinin yenilenme çalışmalarının 2013 yılında başladığını söyledi.

Bakan; “2013 yılında, müsteşarlığım döneminde bizde dedik ki; çağın gereklerine uygun bir eğitim öğretim sürecini yürütmek durumundayız. Burada hareketle müfredatlarımızı revize etmemiz gerektiğini düşündük. İki konu önemliydi burada... Birisi bu mantığı değiştirmemiz lazım. Bilgi vermek değil, bilgiyi beceriye dönüştürmek. Dünya bu noktaya gelmesinin de ikincisi biraz hafifletmemiz gerekiyor. Onu yapmak gerekiyor. Üçüncüsü de her toplumun her vatandaşın, her ülkenin vatandaşının eğitim öğretim sisteminden kendi toplumsal şartlarına göre beklenmeleri var” dedi.

2017’DEKİ DEĞİŞİKLİK DANIŞTAY’A SUNULMADI

Bakan Tekin’in öğretim izlencesi çalışmasını 2013’te başlatıldı demesine karşın, bakanlığın Danıştay’a sunduğu çalışmalar arasında 2017’de yapılan öğretim izlencesi değişikliğine yer vermemesi dikkat çekti.

Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz (2016-2018) döneminde; 2017de toplam 51 öğretim (ders) izlencesi kapsamında yenileme çalışması yapıldı. Ayrıca değişiklik kapsamında bakanlık; 2019’da, 54 ay ve üstü çocuklar için okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirmeyi planladığını açıkladı. Pilot uygulama, 2017-18 eğitim-öğretim yılında başladı. 22 ilde, 54 ay ve üstü çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu oldu. Mevcut Bakan Tekin ise o dönem Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapıyordu.

EVRİM VE CİHAT TARTIŞMALARI DA O DÖNEMDE VARDI!

Eski Bakan Yılmaz döneminde yapılan değişiklikler de eğitim de tartışmalara yol açmıştı. 2017 öğretim izlencesi değişimliğiyle ilgili en çok tartışılan konular arasında; Evrim Teorisi’nin eğitim tasarımlarından çıkarılması, cihat kavramının eklenmesi, Atatürkçülüğe ve cumhuriyetin kazanımlarına dair bölümlerin azaltılması ve 15 Temmuz darbe girişimine özel bir yer ayrılması oluşturuyordu.

‘ÇOCUKLAR 8 YIL MÜFREDATSIZ MI EĞİTİM GÖRDÜ?’

Bakan Tekin’in açıklamaları ile dosya arasındaki “çelişkiye” yönelik eğitimciler; “Bakanın bu açıklamaları müfredatı resmiyete dökmek ve eleştirilerin önünü kesmek, modelin uzun süre üstünde çalıştığının algısını yaratmaktır. Modelle ilgili meşrutiyet oluşturmaktır” eleştirisini getirdi. Ayrıca eğitimciler; açıklamanın “2017’deki değişiklikler neden yapıldı? Çocuklar 2017’den 2024’e kadar 8 yıl müfredatsız mı eğitim gördü? Neye ihtiyaç duyularak yeni bir müfredat değişikliğine gidildi?” tartışmalarını da doğuracağını belirtti.