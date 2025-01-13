Bakan Kacır’dan Özgür Özel’e: 'Kart görmek istiyorsan...'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in 'kırmızı kart' kampanyasına "Kart görmek istiyorsan; Türkiye’nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5’inci nesil Milli Muharip Uçağı KAAN’ın bilgisayarının kartı" diyerek yanıt verdi.

Bakan Kacır’dan Özgür Özel’e: 'Kart görmek istiyorsan...'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2025 - 12:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara karşı “kırmızı kart göster” kampanyasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan ilginç bir yanıt geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da katıldığı bir temel atma töreninde Özel'e seslenip ''Muhalefetin genel başkanı çıkmış, kartondan kırmızı kart göstermiş. Milletin temsilcilerini, milletin seçtiklerini oyun dışına atmaya çalışmak, eskiden gelme alışkanlıkları. Eskiden beri mili iradeyi bir türlü kabul edemediler. Ama bilmiyorlar ki; Türkiye, eski Türkiye değil. Bunlar hangi çağda acaba? Anlaşılan; Türkiye’nin neden nereye geldiğinin hiç farkında değiller. Türkiye artık başka bir ligde. Kart görmek istiyorsan; Türkiye’nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5’inci nesil Milli Muharip Uçağı KAAN’ın bilgisayarının kartı. TÜBİTAK BİLGEM’deki çalışma arkadaşlarımız geliştirdi'' dedi.


Etiketler: #kırmızı kart #Özgür Özel #Mehmet Fatih Kacır

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