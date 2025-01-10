Özgür Özel kırmızı kart eleştirilerine yanıt verdi: 'Kim şikayet ediyorsa, kim seçim istiyorsa kırmızı kartını kaldırsın'

Yayınlanma: 10.01.2025 - 14:11

Güncelleme: 10.01.2025 - 14:33

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Özel'e İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel gibi önemli isimler eşlik etti.

“İZMİR, CHP’NİN SANCAK GEMİSİDİR”

Özgür Özel CHP’nin şehir ve bölge ayrımı yapmadığını belirterek, “İzmir’in düşman işgalinin kurtuluşundan bir gün önce Mustafa Kemal Paşa buradaydı. Adı Nif olan o günden itibaren Kemalpaşa adıyla anılmaya başlayacak olan bu kentten yanan terk edile ama işgalden kurtulan güzel İzmir’e bakıyordu. O gün bugündür İzmir, annesini emanet ettiği kent hem de Cumhuriyeti cumhuriyet yapan bütün değerleri emanet ettiği kenttir. Biz CHP olarak şehirleri bölgeleri birbirinden ayırmayız ama her ordunun bir bayrağı bir sancak gemisi vardır. Hiç şüphesiz ki CHP’nin sancak gemisi güzel İzmir’dir” dedi.

“BİZ İZMİR'İ SEVİYORUZ, İZMİR DE BİZE SAHİP ÇIKIYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'ndan gelen gelirin kesilmesi nedeniyle yaşanan maaş krizine değinen Özgür Özel, "İzmir Büyükşehir Belediyesi maaşları ödeyemezsin diye maaşlar yatmadan bir gün önce belediyedin gelirini kesen bir anlayış var. Ne olacak İzmir Büyükşehir Belediyesi; maaşları ödeyemeyecek, hizmetler aksayacak, CHP kötü olacak öyle mi? Millet bu haseti, kötülüğü, kıskançlığı görmeyecek mi? Ne oldu? 1 gün sonra kaynak bulunuyor, maaşlar ödeniyor, hizmet devam ediyor. Hani diyor ya 'Çatlasa da patlasa da…' Çatlasa da patlasa da biz İzmir’i seviyoruz. İzmir de bize sahip çıkıyor" dedi.

“KİM ŞİKAYET EDİYORSA, KIRMIZI KARTINI KALDIRSIN”

İktidarın sokağın sesini duymadığını; emekliyi, asgari ücretliyi ve çiftçiyi sefalete süreklediğibi belirten Özgür Özel, iktidara 'kırmızı kart gösterme' çağrısını da yineledi.

Özel, konuya ilişkin "Birileri sosyal medyadan, birileri oturdukları sıcak evlerinden burun büküp 'ne yapacaksınız' diyorlar?" ifadelerini kullanıp şunları söyledi:

"Bu iktidar tarafını belirledi. Asgari ücretliye, çiftçiye emekliye vermesi gereken parayı 40 haramilere veriyor size veremiyor. Bu adamlar emekliyi bu kadar ezerken emekli sussun istiyor. Asgari ücretli bu kadar dardayken asgari ücretli sussun istiyor. Biz susmasınlar meydanlara gelsinler diye yemin ettik. Emekçileri buraya çağırmaya ve büyük bi mücadele başlatmaya kararlıyız. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece çıkıp kadına karşı şiddeti artıranlara kırmızı kart. Emekliyi sefalet ücrete mahkum edenlere kırmızı kart. Asgari ücreti yüzde 30 zamlayıp cebimizden 8’er bin lirayı alanlara kırmızı kart. Kemalpaşa bunlara hesap sormaya var mısınız? Emekliler, kırmızı kartlar elde mi? Bunları gönderiyor muyuz?"

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan’a emekliyi yok saydığı için, asgari ücretliyi, çiftçiyi yok saydığı için kırmızı kart gösteriyoruz. Bu kırmızı kartla nereye gidiyorsak 973 ilçede sandık gelen kadar ayağa kalkıyoruz ve kırmızı kartlarımızı gösteriyoruz. 'Geçim oluyorsa sorun yok' dedik '31 Mart'ta sizi uyardılar' dedik ama bizi duymadılar. Geçim olmasa seçim var… Geçim yoksa seçim var… Seçim gelene kadar bundan sonra kırmızı kartlarımızla seçim istiyoruz. Kim şikayet ediyorsa, kim seçim istiyorsa kırmızı kartını kaldırsın.”