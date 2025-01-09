AKP'den Özgür Özel'in kırmızı kart çağrısına yanıt
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara 'kırmızı kart' çağrısına ilişkin açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere ve geçim sıkıntısı yaşayan tüm kesimlere AKP iktidarına 'kırmızı kart' göstermesi çağrısında bulundu.
Özel çağrıyı, 15.00'da büyük sürpriz yapacağız' sözleri ile duyurmuştu.
AKP'DEN YANIT: FIKRA...
Özel'in 'kırmızı kart' çağrısının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Çelik'in paylaşımı şu şekilde:
"Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış."
Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış.— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 9, 2025
Etiketler: #Ömer Çelik #Özgür Özel #kırmızı kart
En Çok Okunan Haberler
-
- Birşah Süt’teki su sandığınız gibi değil!
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- Özel'den emeklilere 'kırmızı kart' çağrısı
- Çok fazla ölüm yaşanabilir
- CHP lideri Özel, saat verdi!
- Edip Akbayram'ın ailesinden açıklama
- Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
- İmamoğlu canlı yayında açıkladı
- Şirin'in davasında karar açıklandı