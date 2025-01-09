AKP'den Özgür Özel'in kırmızı kart çağrısına yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara 'kırmızı kart' çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

AKP'den Özgür Özel'in kırmızı kart çağrısına yanıt
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 18:53

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere ve geçim sıkıntısı yaşayan tüm kesimlere AKP iktidarına 'kırmızı kart' göstermesi çağrısında bulundu.

Özel çağrıyı, 15.00'da büyük sürpriz yapacağız' sözleri ile duyurmuştu.

AKP'DEN YANIT: FIKRA...

Özel'in 'kırmızı kart' çağrısının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış."




Etiketler: #Ömer Çelik #Özgür Özel #kırmızı kart

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