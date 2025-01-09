AKP'den Özgür Özel'in kırmızı kart çağrısına yanıt

Yayınlanma: 09.01.2025 - 18:53

Güncelleme: 09.01.2025 - 18:53

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere ve geçim sıkıntısı yaşayan tüm kesimlere AKP iktidarına 'kırmızı kart' göstermesi çağrısında bulundu.

Özel çağrıyı, 15.00'da büyük sürpriz yapacağız' sözleri ile duyurmuştu.

AKP'DEN YANIT: FIKRA...

Özel'in 'kırmızı kart' çağrısının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış."

Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış. — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 9, 2025







