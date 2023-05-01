Melih Gökçek 'kesin bilgi' dedi: ABD elçiliği anket yapmış, Erdoğan fark atmış!

Yayınlanma: 01.05.2023 - 14:09

Güncelleme: 01.05.2023 - 14:18

14 Mayıs seçimlerine 2 hafta kaldı. Başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere Cumhur İttifakı'nın ortakları seçim konuşmalarında, Millet İttifakı'nın Batı odaklı olduğu iddiasında bulunuyor.

Yapılan seçim anketlerinin önemli bir kısmına göre Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışı en yakın rakibi olan Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın önünde götürüyor. Az sayıdaki araştırma şirketinin anketine göre de iki adayın oyları arasında çok az bir fark bulunuyor.

Başkanlık görevinden alındıktan sonra sosyal medyadaki etkinliğini provokatif paylaşımlarla devam ettiren eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı AKP'li Melih Gökçek ise, Erdoğan'ın açık ara önde olduğunu gösteren bir seçim anketi sonucunu paylaştı.

Anketi yaptıran ise Gökçek'in iddiasına göre ABD Büyükelçiliği oldu. Gökçek'in "Hadi Türkiye size bomba anket... Kesin bilgi" diyerek paylaştığı anket sonucuna göre Erdoğan yüzde 53 oy oranıyla seçimi kazanırken Kılıçdaroğlu ise yüzde 41'de kalıyor.

Gökçek'in anket için dayanak gösterdiği ABD Büyükelçiliği ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.