Bakan Karaismailoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: 'Hem hastane yapıldı hem de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları riske ediyordu'

17 Mayıs 2022 Salı, 15:06

Almanya'da düzenlenecek Uluslararası Ulaşım Fuarı'na katılmak üzere Berlin'e giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı'nın bütün tepkilere rağmen pistleri sökülerek yapımına başlanılan millet bahçesi ve havalimanı metro çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"İHTİYACI KARŞILAMAYAN BİR HAVALİMANI"

Atatürk Havalimanı ile ilgili sorulan soru üzerine Bakan Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizde son 20 yıldır olan bütün çalışmalarda sadece ulaşım sektörü için 172 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bunun sonucunda vatandaşımızın hayatı kolaylaştı. Hayatına konfor geldi. Bunlar hep güçlü alt yapı sayesinde oldu. Atatürk Havalimanı yılların havalimanı. Tamamen yerleşim yerinin ortasında kalmış, kapasitesi dolmuş ve ihtiyacı karşılamayan bir havalimanı oldu. Tabi ki burada bir değişim ve yeni yatırım yapmak gerekiyordu. Bu eleştiriyi yapanlara Sabiha Gökçen Havalimanı'nı niye yaptınız, buraya uçak mı inecek diyen kişiler değil mi?" dedi.

Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alıyor. Sabiha Gökçen ise ilk 5 havalimanı arasında yer alıyor. Bunların hepsi hem Türkiye'ye hem de Dünya'ya hizmet veriyor. Siz şehir içinde kalmış, kapasitesini doldurmuş havalimanına alternatif bir havalimanı yaptınız. Bu kadar kaliteli bir havalimanı yaptınız ve de devletin kasasından bir kuruş çıkmadan. 10 milyar Euro'luk bir yatırımla bunu hayata kazandırdınız. Devletin kasasından bundan sonra bir kuruş çıkmayacak. Atatürk Havalimanı'nın kapasitesi dolmuş, her gün binin üzerinde uçak iniyor. O uçakların egzoz emisyonu yerleşim yerlerinde buluyordu. Atatürk Havalimanı kapatıldıktan sonra E-5 yükü yüzde 30 azaldı. Atatürk Havalimanı'nı tamamen kapatmıyorsunuz. Burada Doğu-Batı açık kalacak ve acil durumlar için kullanılacak" diye ifade etti.

"O PİST İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ UÇUŞLARI RİSKE EDİYORDU"

Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan millet bahçesi projesi ile ilgili konuşan Karaismailoğlu, "Havalimanındaki Kuzey-Güney pistine hem oradaki acil durum hastanesi yapıldı hem de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları da riske ediyordu. Bu pist kapatılarak İstanbul'un hizmetine sunulacak devasa bir millet bahçesi olarak dünyaya örnek bir proje olacak. Bununla gurur duymaları lazım eğer şehri seviyorlarsa vatandaş için çalışmaya gayret ediyorlarsa bunun zaten önünü açmaları lazım. Bakıyorsunuz bir yanda bir tane İETT otobüsü işletemeyen bir zihniyet gelip şehre yapılacak bir yeşil alana karşı çıkması yaptıkları saçmalıktan ya da muhalefet ettiklerini zannettiklerinden başka bir şey değil" diye konuştu.