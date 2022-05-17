Atatürk Havalimanı ne zaman açıldı? Atatürk Havalimanı ne zaman kapatıldı?

17 Mayıs 2022 Salı, 13:51

Atatürk Havalimanı kapatılmasının ardından gündemden düşmüyor. Daha önce bir bölümü hastaneye çevrilen Atatürk havalimanı şimdi de millet bahçesine dönüştürülmek isteniyor.

ATATÜRK HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILDI?

1912 yılında Yeşilköy hava meydanı olarak kurulan Atatürk Havalimanı Türkiye'de hava ulaşımının ilk başladığı yerdir. 1953 yılında uluslararası hava trafiğine açılan Yeşilköy havalimanı, 29 Temmuz 1985 tarihinde Atatürk Havalimanı ismini almıştır.

ATATÜRK HAVALİMANI NEREDE?

Atatürk Havalimanı, Bakırköy'e bağlı olan Yeşilköy'dedir. Atatürk havalimanı arazisi güneyde Marmara Denizi, kuzeyde ise D-100 Karayoluyla sınırlanmıştır. Aksaray - Yenibosna arasında çalışan M1 Metro Hattı uzatılarak havalimanına bağlanmıştır. Metro ile Metrobüs arasında Ataköy - Şirinevler istasyonunda aktarma yapılabilmektedir. Metrobüs aktarmasıyla Asya yakasına geçerek Kadıköy'e ulaşmak mümkündür. Metrodan Zeytinburnu ve Aksaray'da T1 (Bağcılar - Kabataş) Tramvay Hattı'na aktarma yapmak da mümkündür.

Atatürk Havalimanı, İstanbul şehir merkezine (Taksim) 22 km, Mecidiyeköy'e 19 km ve Kadıköy'e 34 km uzaklıktadır.

ATATÜRK HAVALİMANI NE ZAMAN KAPATILDI?

Atatürk Havalimanı 7 Nisan 2019'da sivil uçuşlara, 5 Şubat 2022'den itibaren de kargo uçuşlarına kapatıldı. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019'da başlamıştı. Atatürk Havalimanı'nın işletme hakkı Ocak 2021'e kadar TAV Havalimanları'ndaydı. Atatürk Havalimanı'ndan son kargo uçuşu da 5 Şubat 2022 tarihinde gerçekleşmiştir

ATATÜRK HAVALİMANI YOLCU KAPASİTESİ

Atatürk Havalimanı, kapatıldığında ülkenin en işlek havalimanıydı. Atatürk Havalimanı’nı, 2018 yılının nisan ile aralık ayları arasında 12,9 milyon yolcu kullanırken, 2019’un aynı döneminde İstanbul Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı bunun yüzde 11 gerisinde kalarak 11,5 milyon yolcuda sınırlı kaldı. Atatürk Havalimanı yılda 70 milyon yolcu kapasitesine sahipti. 2018 yılında Atatürk Havalimanı’nı iç hatlarda 19 milyon 170 bin 141, dış hatlarda 48 milyon 811 bin 305 olmak üzere toplam 67 milyon 981 bin 446 yolcu kullandı.

4 Eylül 2016'da 1453 ile (Her 59,46 saniyede bir uçak iniş ya da kalkışı) tüm zamanların rekorunu kırdı.[3] Pist başına saatte oluşan uçak trafiği rekoru ise 55 uçak ile Londra Gatwick havalimanındadır. Bu sayı Atatürk havalimanında 30'dur.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN HASTANEYE ÇEVRİLMESİ

2020 yılında COVID-19 pandemisi nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda bazı pistler sökülerek Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi açılmıştır. Hastanenin açılması sebebiyle 35L/R pistleri kullanım dışı kalmıştır.