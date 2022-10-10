Bakan Kasapoğlu'na Atatürk Orman Çiftliği'ne ilişkin soru önergesi: Bakanlık, düğün ve nikahı spor faaliyeti mi sanıyor?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 15:29

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Atatürk’ün mirası olan Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde, düğün ve nikah organizasyonları yapılmasına izin vermesini Meclis gündemine taşıdı.

1. Derece sit alanı olan ve sadece spora hizmet eden faaliyetlerde kullanılma şartı bulunan arazilerin, spor dışı ticari faaliyetler için kullanılmasına tepki gösteren Yeşil, “Atatürk Orman Çiftliği’nin 1’inci derece sit arazilerinin üzerinde düğün, nikâh organizasyonları ve yüzme havuzunun yapılamasına Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından müsaade edilmiştir. Bakanlık düğün ve nikahı spor faaliyeti mi zannediyor? Bu kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Atatürk Orman Çiftliği Ulu Önderimiz Atatürk’ün şahsi mal varlığıdır. Atatürk’ün vasiyetiyle halka bağışlanmıştır. Ticarethane olarak kullanılamaz” dedi.

"CUMHURİYET DEĞERLERİMİZ, AKP’NİN RANT KAPISI HALİNE GELDİ"

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2021 Sayıştay denetim raporlarını inceleyen ve Atatürk’ün mirasına yapılan bu saygısızlığı tespit eden Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, “AKP Atatürk Orman Çiftliği’nin arazilerini paramparça etti. Cumhuriyet değerlerimiz AKP’nin rant kapısı haline geldi. Sayıştay’ın raporlarına yansıyan durum içler acısıdır. AKP iktidarı, Cumhuriyet değerlerini, kazanımlarını sıradanlaştırmak gibi bir amaç da gütmektedir. Biz bu anlayışın her zaman olduğu yine karşısında duracağız ve Cumhuriyetimizin bize bıraktığı tüm değerlere sahip çıkacağız” dedi.

"GENEL MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVİ DÜĞÜN DEĞİL SPOR FAALİYETLERİDİR"

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na seslenen Yeşil, “Sayıştay denetim raporuna göre; gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılması şartıyla Gençlik ve Spor Genel müdürlüğüne tahsis edilen arazi spor kulübü tarafından üçüncü kişilere kiraya verilmiştir. Protokolde de bahse konu alan üzerinde tahsis amacı dışındaki kullanımları engelleme görevi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Genel Müdürlük tarafından tahsise aykırı kullanımlar için protokolün feshi de dâhil olmak üzere gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilmekte ise de mevcut durumda aykırı kullanımın devam ettiği görülmektedir" dedi.

Yeşil, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için verdiği önergede şunları sordu:

1-Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin protokol kapsamı dışında kullanılmasının gerekçesi nedir?

2-Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne tahsis edilen arazinin 64.264 m²’lik kısmı bedelsiz 30 yıl süreyle hangi spor kulübüne tahsis edilmiştir? 30 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesinin gerekçesi nedir?

3-İlgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün arazi üzerinde yapılaşamaya izin vermesinin ve araziyi tahsis edilen spor kulübünü denetlememesinin gerekçesi nedir?

4-Protokol dışına çıkan ve araziyi üçüncü kişilere kiralayan spor kulübü hakkında bakanlığınızın herhangi bir yaptırımı var mıdır?

5-Tahsis edilen alanda düğün, nikâh ve benzeri organizasyonların yapıldığından bilginiz var mıdır? Bu tür organizasyonların gençlik ve spor hizmet faaliyetleriyle ne ilgisi vardır?

6-Tahsis edilen alanda düğün, nikâh ve benzeri organizasyonların yapıldığı Sayıştay raporlarında açıkça yer almaktadır. Tahsis amacı dışındaki kullanımları engelleme görevi Genel Müdürlüğe verilmiştir. Peki Genel Müdürlük, tahsis amacı dışındaki kullanımı engellemek için herhangi bir girişimde bulunmuş mudur? Bulunmamış ise nedeni nedir?

7-Tahsis amacı dışındaki kullanımları engelleme görevi tahsise ilişkin protokoller ile doğrudan Genel Müdürlüğe verilmesine rağmen mevcut duruma aykırı kullanımın devam etmesinin gerekçesi nedir?