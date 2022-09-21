Bakan Kirişci'den yeni 'açıklama': Anlama özürlülere söyleyeceğimiz birşey yok

21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:38

AKP Ağrı İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, önümüzdeki seçimlerin öneminden söz ederken "öbür dünyada hesap sorulacağına" işaret etmesi tepki çeken Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adıyaman'da yaptığı konuşmada bu kez hakaretamiz ifadelere başvurdu.

Partisinin Adıyaman İl Başkanlığı'nda, bakanlık görevinin kendisine verilmesinden sonra yerine getiriyor olmanın gayreti içinde olduğunu belirten Kirişci, "Çünkü bu milletin bu kutlu yolculuğuna bütün mazlum milletlerin ihtiyacı var. Bizim bu kurduğumuz cümleleri oraya buraya çeken ve gerçekten anlama özürlü çevrelere bizim söyleyeceğimiz bir şey yok ama eğer anlaşılmadıysa elhamdülillah anlatmada bir sıkıntısı olmayan kişileriz bizler anlatırız" dedi.

"EKMEĞE MUHTAÇ HALE GETİRİRLERDİ"

Kirişçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi düşünün dünyada kendi ekonomik gücüne oranla yapmış olduğu yardımlar, bağışlar konusunda Türkiye dünyada bir numara. Bugün Afrika denildiğinde rengimiz beyaz olmasına rağmen Türk olduğumuz için bu ülkenin bir vatandaşı olduğumuz için korkmayan Afrikalı var. Asya aynı keza. Öbür tarafta Latin Amerika, kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı oldu, iki komşu ülke birbirine girdi. Biz şunu yapmadık, 'NATO madem Ukrayna'nın yanında yer alıyor biz de Ukrayna'nın yanında yer alalım' demedik. Biz dedik ki bunların ikisi de komşu ülkelerimizdir. Allah muhafaza Sayın Cumhurbaşkanımız böyle değil de bunlardan birisini desteklemiş olsaydı bu ülkeyi inanın tabir yerindeyse ekmeğe muhtaç hale getirirlerdi. Kim bunlar Türkiye'nin gelişmesini, güçlenmesini istemeyenler. Beş yıldan beri böyle her geçen yıl daha da güçlenen bir TEKNOFEST kuşağı, gençliği oldu. Bizim böyle x, y, z, w gibi kuşaklarımız yok. Bizden olursa işte böyle bir kuşak olur. Bu kuşak, bu gençlik bizim her alanda ihtiyaçlarımızı karşılamak adına bütün marifetlerini ortaya koyuyor. Biz bu gençlerimize güveniyoruz."

Bakan Vahit Kirişçi, partisinin Ağrı İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, seçimlerin öneminden söz ederken şunları söylemişti: "Seçimlerin hepsi kritikti, bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var.