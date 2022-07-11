Bakan Koca'dan 'İmam Gür' açıklaması: 'Şüphe duyarsak devreye gireriz'

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:29

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. Ekrem Karakaya'nın katledilmesi üzerine iş bırakan sağlık çalışanlarını hedef alan Konya Kayalar Camisi'sinin imamı Ahmet Gür'le ilgili HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuştu.

"Bence soruşturma yürürken hemen açığa alınması gerekir" diyen Koca, Altaylı'nın "Bu çok açık bir şekilde toplumda kin ve düşmanlığı tahrik suçu. Toplumun bir kesimini hedef gösterme suçu. Müfettişe değil, savcılığa şikayet etmek gerekmez mi? Bakanlığınızın müdahil olması gerekmez mi?” sorusuna, “Fatih Bey, Konya’da şehit edilen doktor kardeşimiz bir kahraman. 8 çocuklu, fakir bir ailenin evladı. Bin bir zorlukla yetiştirilmiş bir hekim. Ailesini ziyaret ettim. Hekime yönelik şiddetin acısını en derin şekilde yaşıyoruz, görüyoruz. Bu konularda en ufak bir şüpheniz olmasın" diyerek yanıt verdi.

Bakan Koca, soruşturmanın akıbetinine ilişkin de "Dediğim gibi ben soruşturmanın açığa alınarak sürdürülmesinden yanayım. Savcılığa Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunma konusunu gidişata göre değerlendireceğim. Yani gereğinin yapıldığı konusunda şüphe duyarsak biz devreye gireriz” değerlendirmesinde bulundu.