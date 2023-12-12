Bakan Koca'dan, Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!
Sağlık Bakanı Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını bildirdi.
TBMM'de bütçe maratonunun devam ettiği sırada Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde konuşmasını bitirir bitirmez bayılıp düştü.
İsrail-Filistin savaşına ilişkin "Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız, Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız" ifadelerini kullandıktan sonra bayılan Bitmez'in yanına diğer milletvekilleri koştu.
İLK MÜDAHELEYİ TURHAN ÇÖMEZ YAPTI
Bitmez’e ilk müdahale TBMM Genel Kurulu’nda yapıldı. Hasan Bitmez'e ilk müdahale eden kişinin İYİ Partili doktor vekil Turhan Çömez olduğu öğrenildi.
Kalp masajı yapılan Bitmez, Genel Kurul’dan sedye ile çıkartılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.
Koca, Bitmez'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını bildirdi.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz,…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 12, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu
- Fenerbahçe'den TFF'ye Galatasaray maçı için mektup!
- Beker’den şoke eden itiraf
- Parayla vatandaşlıkta yeni karar!
- Pişkin savunma!
- Meclis karıştı, Özel kürsüden müdahale etti!
- Ankaragücü başkanından hakeme yumruk!
- Tüm liglerdeki karşılaşmalar süresiz ertelendi
- Filipinler’de yakalanan karaparacı Hintli Türk vatandaşı
- Simpsonlar bu kez de 2024 yılı kehanetiyle gündemde