Bakan Koca'dan, Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 15:07

Güncelleme: 12.12.2023 - 15:18

TBMM'de bütçe maratonunun devam ettiği sırada Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde konuşmasını bitirir bitirmez bayılıp düştü.

İsrail-Filistin savaşına ilişkin "Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız, Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız" ifadelerini kullandıktan sonra bayılan Bitmez'in yanına diğer milletvekilleri koştu.

İLK MÜDAHELEYİ TURHAN ÇÖMEZ YAPTI

Bitmez’e ilk müdahale TBMM Genel Kurulu’nda yapıldı. Hasan Bitmez'e ilk müdahale eden kişinin İYİ Partili doktor vekil Turhan Çömez olduğu öğrenildi.

Kalp masajı yapılan Bitmez, Genel Kurul’dan sedye ile çıkartılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

Koca, Bitmez'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını bildirdi.