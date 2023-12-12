Saadet Partisi Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez, Meclis kürsüsünde bayıldı!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:17

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:33

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor. Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşmasını bitirir bitirmez bayılıp düştü.

Bir anda yere yığılan Bitmez'in yanına diğer milletvekilleri koştu. Yere düşerken kafasını mermere vurduğu öğrenilen Bitmez'e kalp masajı yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bitmez, Meclis'te devam eden bütçe görüşmelerinde konuşma yaptığı sırada kürsüde baygınlık geçirdi.

İsrail-Filistin savaşına ilişkin "Tarih sussa, hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsanız vicdan azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız, Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız" ifadelerini kullandıktan sonra bayılan Bitmez'in yanına diğer milletvekilleri koştu.

İLK MÜDAHELEYİ TURHAN ÇÖMEZ YAPTI

Bitmez’e ilk müdahale TBMM Genel Kurulu’nda yapıldı. Hasan Bitmez'e ilk müdahale eden kişinin İYİ Partili doktor vekil Turhan Çömez olduğu öğrenildi.

Kalp masajı yapılan Bitmez, Genel Kurul’dan sedye ile çıkartılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı.