Meclis kürsüsünde bayılmıştı... Hasan Bitmez'in sağlık durumuna dair açıklama!

Meclis'te bütçe görüşmelerinin sürdüğü sırada kürsüde açıklamalarda bulunan ve konuşmasının ardından yere yığılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumunun, ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.12.2023 - 14:15
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Meclis'te bütçe görüşmelerinde söz alan ve konuşmasının ardından bayılarak düşen Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama ilk açıklama geldi.

Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacı Murat Uzgur, sosyal medya hesabından Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kocaeli Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez Bey’in durumu ciddiyetini koruyor. Bilkent Şehir Hastanesi’nde tıbbi müdahale devam ediyor."


Meclis Milletvekili sağlık durumu SAADET partisi Hasan Bitmez

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