EMEP’li Gürkan’dan Erzurum'daki olaylara tepki: 'İlk turda bitmesi gerekiyor'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 09:48

Güncelleme: 09.05.2023 - 09:48

Yeşil Sol Parti’nin Ankara milletvekili adayları, dün Ankara’da gazetecilerle bir araya geldi. Ankara’da seçim çalışmaları sırasında edindikleri izlenimleri aktaran adaylar, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Yeşil Sol Ankara 1. Bölge’den aday olan Emirali Türkmen, toplum nezdinde milletvekillerinin “parmağını indir kaldır” olarak nitelendirildiğini, bu nedenle kendisini vekil adayı olarak görmediğini aktararak, “Hareketlerin parlamentoya fikirlerini taşıdığı temsilci olmak isterim” dedi.

“7 Haziran sürecindeki duyguyu yakaladığımızı düşünüyorum” diyen Türkmen, şunları kaydetti:

“12 Eylül’den sonra siyasi gerilimi en yüksek seçimlerden birisi. Topluma da yansımış durumda. Toplum önemli ölçüde susuyor, tutumunu beyan etmiyor. Bu, sandıklara pozitif yansıyacak gibi. Sürprizlerin olacağını, hepimizi şaşırtan sonuçların çıkacağını düşünüyorum. Cumhur İttifakı tarafından gerilimin yükseltildiği kanaatindeyim. Tek adam rejimi, toplumu kutuplaştırmayı siyaset haline getirdi.

Sindirmeye çalışıyor. Kaybetme psikolojisi içerisinde. Her hamle elinde ve karşılıksız kalıyor. Bunun verdiği gerilim var. Bütün muhalefetin hem tek adam rejimini gönderme kararlılığı hem de soğukkanlılığı ile seçim kampanyası yürütmesi var. İktidar, sokağa çıkıp bize oy verin deme potansiyelini kaybetmiş görünüyor.”

‘AÇIK ARA UYUYORDU’

Sokak çalışmalarında, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını gördüğünü söyleyen Türkmen, açıkladıkları politika belgelerine işaret ederek, “Kılıçdaroğlu, açık ara bizim aday profilimize uyuyordu. Daha ittifak olarak karar vermeden, alanlarda bir oy Kılıçdaroğlu’na bir oy Yeşil Sol’a deniyordu. Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için Yeşil Sol kadroları, Millet İttifakı’ndan yüksek performansla çalışıyor. Ağrı ve Van mitinglerine bakıldığında görülür” dedi.

Çalışmalar sırasında eski AKP Haymana Belediye Başkanı ile karşılaştıklarını ve “Merak etmeyin gidiyorlar” dediğini aktaran Türkmen, Diyarbakır’da sürpriz olabileceğini ve CHP’nin bir milletvekili çıkarabileceğini kaydetti.

‘İLK TURDA BİTMELİ’

Yeşil Sol’un EMEP kontenjanından aday olan Selma Gürkan da çalışmalarda, halkın değişim özleminin olduğunu gördüklerini belirtirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum mitinginde yaşanan saldırıya değindi.

Saldırıyı “linç girişimi” olarak nitelendiren Gürkan, “Tek adam rejiminin değişmesi gerektiğinin göstergesi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda bitmesi gerektiğini ortaya koydu. Görünen o ki bu iktidar, çeşitli provokatif yöntemlere başvurarak bunu devam ettirecek. Gerilimlere başvururlarsa başvursunlar, değişimin önünde duramayacaklar” diye konuştu.