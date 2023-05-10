Ekrem İmamoğlu, Erzurum'daki taşlı saldırıda yaralanan yurttaşlarla buluştu!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 11:58

Güncelleme: 10.05.2023 - 13:16

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, 7 Mayıs Pazar günü Erzurum'daki konuşması sırasında yaşanan taşlı saldırıda yaralanan yurttaşlarla bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, buluşmadan fotoğraflara da yer verdi.

"GÖNÜL BAĞIMIZI HİÇ KİMSE KOPARAMAZ"

İmamoğlu, yaralanan Tülay Gıcırkan, oğlu Selçuk Gıcırkan ve yeğeni Serap Gıcırkan, yaralanan Burak Değer, annesi Gülsüm Çelik ve babası Filcet Çelik, yaralanan Talip Bingöl ve yeğeni İsmail Bingöl'ün katıldığı kahvaltı programına dair paylaşımına, şu notu düştü:

"Erzurum'daki buluşmamız sırasında taşlarla yaralanan hemşehrilerimle buluştum. Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var. Erzurumla yine buluşacağız, gönül bağımızı hiç kimse koparamaz."

Erzurum'daki buluşmamız sırasında taşlarla yaralanan hemşehrilerimle buluştum. Durumları iyi, moralleri yüksek, hepinize selamları var. Erzurumla yine buluşacağız, gönül bağımızı hiç kimse koparamaz. pic.twitter.com/LkznrE5cpF — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 10, 2023

"BU OLAYIN NE ERZURUM'LA NE İNSANIMIZLA İLGİSİ VAR"

Rize'deki kahvaltı programında yaralanan yurttaşlarla sohbet eden İmamoğlu, saldırıya ilişkin şunları kaydetti:

"Bu olan işin ne Erzurum'la ilgisi var, ne de insanımızla. Böyle kışkırtılan, tabiri caizse azmettirilen bir insan grubunun yaptığı bir ayıp. Acı bir şey. Allah beterinden korudu o gün. Bir de utanmadan 'Ekrem yaptırdı'ya işi getirmeye kalktılar. İnsan der ki; 'Bir eksiğimiz mi var, bir gediğimiz mi var? Onu nasıl kapatırız?' Bunu demiyorlar, 'kendi kendilerini taşladılar' diyorlar."