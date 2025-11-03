Bakan Kurum'dan 'sosyal konut projesi' açıklaması: '18-30 yaş arası, anne ve babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamaz'

Hükümetin "Yüzyılın Konut Projesi" adı altında 81 ilde inşa edileceğini duyurduğu, dar gelirli yurttaşlara dönük yapılacak 500 bin konut projesine başvuru şartlarıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi.
Murat Kurum, partisine yakın Ensonhaber'e yaptığı açıklamada, 18-30 yaş arası gençlerin, anne ya da babaları üzerine kayıtlı bir gayrimenkul olması halinde başvuru yapamayacağını söyledi.
Kurum'un açıklamasında o bölüm şöyle:
"18-30 yaş arası gençlerimiz, anne babası üzerine kayıtlı bir gayrimenkul varsa başvuru yapamazlar. 30 yaşından sonraki vatandaşlarımız artık başvuru yapabiliyorlar. Anneleri babaları üzerinde olsa da. Ama 18-30'u biz genç kategorisinde değerlendiriyoruz.
Dolayısıyla 18-30 yaş arasındaki gençlerimizde annesinin babasının evinin olup olmadığına bakıyoruz. Çünkü birden fazla evi olanlar var. Çocuğuna belki miras bırakmamış ama imkanı var. Yani bunu öyle değerlendiriyoruz.
Dolayısıyla orada da annesinin babasının evi varsa 18-30 yaş arası gençler başvuru yapamazlar. Yani başvuru yapsa da hak sahibi olamazlar. Burada da yani aileden en az bir kişi ev alsın istiyoruz."