2.11.2025 17:59:00
AA
Emlak Konut deplasmanda hata yapmadı!

Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda karşılaştığı Botaş'ı 78-76 mağlup etti.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Emlak Konut, Botaş'a konuk oldu.

Ankara Salonu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Emlak Konut, 78-76 kazandı.

Emlak Konut ligde 3. galibiyetini aldı, BOTAŞ ise 3. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Samet Biner, Erdoğan Çelebi, Gündoğan Ali Balaban

BOTAŞ: Bejedi 12, Davis 21, Rana Uçar 4, Işılay Eğin 1, Serfa, Tuba Poyraz 11, Dantas 4, Williams 10, Ayşegül Günay Aladağ 13, Selin Rachel Gül, Işık Su Güven

Emlak Konut: Berfin Sertoğlu 9, Thomas 14, Günesh Denise Karaoğlan 2, Macaulay 20, Ndour 15, Melek Uzunoğlu 8, Delaere 5, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar 3, Holesinska 2, Gizem Başaran Turan

1. Periyot: 18-16

Devre: 40-39

3. Periyot: 56-54

Beş faulle oyundan çıkan: 38:34 Ndour, 39:51 Ceren Akpınar (Emlak Konut)

İlgili Konular: #BOTAŞ #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi #Emlak Konut

