Bakan Kurum, hayat pahalılığının 'nedenini' buldu: 'Devrim sancısından başka bir şey değil'

26 Mart 2022 Cumartesi, 17:28

İlbank Konya Bölge Müdürlüğü hizmet binası temel atma ve toplu törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İller Bankası ve Konya Büyükşehir Belediyesine ait yatırım bedeli 154 milyon lira olan 14 hizmetin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Kurum konuşmasında, “Bu milletin tek derdine bile deva sunmamaya, geleceğine tek bir olumlu mesaj vermemeye, milletin saadetine dair tek bir umut sunmamaya, iyiliğe, güzelliğe ve hayra dair bir cümle kurmamaya; milletin canıyla kurduğu cumhuriyetimize ve halka dair tek bir projeleri, yatırımları, hayalleri olmayanlara aldırmayın. Biz yatırımlarımızı yapmaya, her sabah yeni bir projeyle milletimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Çünkü hakiki sevdanın gereği budur” dedi.

'DEVRİM SANCISINDAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'

"Nasıl her girdiğimiz yoldan zaferle döndüysek, ekonomide de iyileşmeyi yakalayacağız, bu mücadeleden de milletimizle birlikte çıkacağız" iddiasında bulunan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle; ‘bu günübirlik veya dönemsel sıkıntılar kimseyi aldatmasın’ Milletinin içerisinden geçtiği sıkıntıları kendi siyasetlerine malzeme yapanların timsah gözyaşlarına kimse aldanmasın" dedi.

Kurum, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi ise böyle yorumladı:

"İnanın, şu an yaşadığımız şey, bir devrimin sancılarından başka bir şey değildir. Elbette bedeller ödüyoruz, ama evelallah tüm bu sıkıntılarımızı unutturacak muhteşem bir istikbal bizi bekliyor, çocuklarımızı, yavrularımızı bekliyor."



‘GÜÇLÜ TÜRKİYE HAYAT PAHALILIĞI SORUNUNU BİTİRECEK’



"Bizim devletimiz artık, ne içeriden ne dışarıdan operasyon yiyen, istikamet alan bir ülke değil" diyen Kurum, "Evelallah tüm dünyayı kendi projesine, kendi çizgisine, kendi istikametine çeviren güçlü bir ülkedir. Milletimizin bağımsızlığını ve geleceğini her şeyden mukaddes görüyoruz. Bunun için de canımızı dişimize takıyoruz, 81 ilimizi baştanbaşa yatırımla, üretimle, yeni istihdam alanlarıyla dolduruyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna kriziyle beraber Türkiye'nin gücünü, bölgemizde ve dünyada herkes gördü, görüyor, daha da görecek. Hem yerelde hem küreselde güneş gibi yükselen Türkiye’ye mani olamaz” diye konuştu.